Đình chỉ điều tra vụ ba cha con chết ở An Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã đình chỉ điều tra vụ án giết người xảy ra tại nhà anh Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang). Lý do, hung thủ sát hại hai bé gái là Bình (cha các nạn nhân) nên hồ sơ được khép lại.



Công an khám nghiệm hiện trường

Theo cơ quan điều tra, sau khi kết hôn với chị T. (TP Long Xuyên, An Giang), anh Bình rút lui khỏi bóng đá chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng cùng gia đình tại ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên (An Giang).



Vài tháng nay, vợ chồng Bình liên tục xảy ra mâu thuẫn. Do bất đồng quan điểm nên người vợ viết đơn xin ly hôn chồng và dọn đi nơi khác sinh sống. Đêm 4-6, sau khi dẫn hai con gái năm và tám tuổi ra trung tâm TP Long Xuyên chơi, khi về nhà Bình đã lấy giấy tập của con viết thư tuyệt mệnh. Sau đó, Bình sát hại hai con gái của mình rồi treo cổ tự tử.

Sáng 5-6, cha vợ của Bình ghé nhà thăm vợ chồng con gái nhưng không thấy cơ sở kinh doanh của Bình mở cửa, gọi điện thoại cũng không có người trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, cha vợ Bình gọi những người xung quanh phá cửa xông vào thì phát hiện thi thể hai cháu ngoại, thi thể Bình nên báo cho công an và gọi vợ Bình về.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an tìm thấy thư tuyệt mệnh mà Bình để lại…