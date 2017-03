Đình chỉ điều tra vụ cặp đôi chết với 10 phát đạn trong ô tô

Ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và giết người khiến hai người chết xảy ra tại đường 21 Vĩnh Phú (khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Trước đó, rạng sáng 15-8-2014, người dân khu vực nghe tiếng súng nổ. Sau đó một số người thấy chiếc ô tô màu đen hiệu Toyota Fortuner đỗ trong đường 21 Vĩnh Phú, khi lại gần thì phát hiện một cặp nam nữ ngồi ở hàng ghế trước gục đầu vào nhau chết trong xe ô tô, trên người có nhiều vết đạn. Trên xe cũng có nhiều vết đạn gây thủng cửa kính, nạn nhân nam trên tay vẫn đang cầm khẩu súng ngắn. Hai người chết trên xe được xác định là ông Đinh Khắc Tú (42 tuổi, ngụ TP.HCM) và bà Bùi Thị Thời (38 tuổi, quê Hà Tây).

Hiện trường vụ án hai người chết trong xe ô tô rạng sáng 15-8-2014. Ảnh: VN

Qua một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ trọng án này xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa ông Tú và bà Thời. Khi bị bà Thời đòi chấm dứt mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm, ông Tú đã chở bà Thời trên chiếc xe ô tô bảy chỗ dừng tại đường 21 Vĩnh Phú (thị xã Thuận An) để nói chuyện. Tại đây, hai người cãi nhau và ông Tú đã dùng súng bắn chết bà Thời rồi tự bắn vào người để tự tử.

Khi vụ án xảy ra, qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được bảy vỏ đạn, hai đầu đạn và một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn chưa sử dụng trong túi quần ông Tú. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện trên xe ông Tú có các hồ sơ giấy tờ liên quan chiếc xe này từng được đem cầm cố ở casino bên Campuchia.

Cơ quan công an xác định trong vụ án không có đối tượng thứ ba. Do nghi can chính trong vụ án đã chết nên cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ, không điều tra vụ án.