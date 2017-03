Đình chỉ tài xế xe khách 'vừa ăn mì vừa lái xe'

Ngày 5-12, ông Nguyễn Hữu Thắng - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty TNHH Tài Thắng (địa chỉ tại đường Phạm Ngọc Thạch, TP Đà Lạt) báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến tài xế thả vô lăng trong lúc đang lái xe để bưng tô mì ăn. Đồng thời Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo doanh nghiệp này phải đình chỉ ngay công việc lái xe của tài xế có liên quan để chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo đó, tài xế xuất hiện trên clip thả vô lăng trong lúc lái xe để bưng tô mì ăn được xác định là anh Hồ Thanh Dân, được Công ty TNHH Tài Thắng giao điều khiển xe khách giường nằm chạy tuyến Đà Lạt - Hà Nội, BKS 49B-008.87.

Liên quan đến sự việc này, đại diện Công ty TNHH Tài Thắng cho biết đã tạm đình chỉ công việc đối với tài xế Hồ Thanh Dân theo chỉ đạo của cơ quan chức năng để chờ xử lý theo quy định.

Theo ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, hành động của tài xế Hồ Thanh Dân là không chấp nhận được, coi thường tính mạng của hành khách, gây bức xúc, bất bình cho dư luận.



Trong một diễn biến khác, trả lời báo chí, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định hành vi của tài xế Hồ Thanh Dân là rất thiếu ý thức. Người lái xe quá thiếu trách nhiệm với bản thân mình, những người trên xe và cả những người, phương tiện đang lưu thông trên đường. Cũng theo ông Hùng - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đang phối hợp cùng Sở GT&VT và Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý trường hợp vi phạm này.

Trước đó, một người đi trên xe khách BKS 49B-008.87 do tài xế Hồ Thanh Dân điều khiển đã dùng điện thoại quay lại cảnh tài xế Dân trong lúc điều khiển xe chở hành khách trên đường đã bỏ vô lăng dùng hai tay bưng tô mì ăn.

Khi clip này được đưa lên mạng đã gây xôn xao, bức xúc cộng đồng. Tài xế xe khách trong clip lập tức bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề. Hầu hết ý kiến đều cho rằng tài xế quá coi thường tính mạng của hành khách trên xe và những người tham gia giao thông.