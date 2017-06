Đình chỉ vụ doanh nghiệp kiện UBND tỉnh Long An

Năm 2003, Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Long An được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng công nghiệp tại cụm công nghiệp Long Định-Long Cang mở rộng. Trong quá trình thực hiện dự án 77 tỷ đồng, công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH TM-DV VT Tân Lợi Lợi và Công ty cổ phần quốc tế Năm Sao để cùng góp vốn thực hiện. Theo hợp đồng, khi xảy ra tranh chấp các bên sẽ nhờ tòa án giải quyết.

Đến năm 2006, khi xảy ra tranh chấp, Công ty Tân Lợi Lợi lại nhờ UBND tỉnh giải quyết. Sau đó, UBND tỉnh đã ra hai công văn, hai quyết định để giải quyết tranh chấp bằng cách tách dự án đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các văn bản liên quan đến dự án... Vì thế, Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Long An đã nộp đơn ra tòa khởi kiện các công văn, quyết định của UBND tỉnh và yêu cầu UBND tỉnh bồi thường gần 5,7 tỷ đồng do làm dự án kéo dài, gây thiệt hại cho công ty.

Ngày 27-6 vừa qua, chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ra quyết định thu hồi một công văn và hai quyết định trong bốn văn bản mà Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Long An khởi kiện với lý do nội dung các văn bản trên chưa phù hợp với quy định pháp luật. Tại phiên tòa sáng qua, phía công ty đã chấp nhận rút khởi kiện phần văn bản còn lại mà UBND tỉnh không thu hồi. Về phần bồi thường, khi cần thiết công ty sẽ yêu cầu trong một vụ kiện khác. Vì thế, TAND tỉnh Long An đã quyết định đình chỉ vụ án.