Đình chỉ vụ giết bé 4 tuổi vì nghi can treo cổ tự tử

(PLO) - Ngày 22-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã đình chỉ điều tra vụ án giết người xảy ra tại xóm 4 (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) do(36 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) đã treo cổ tự tử.