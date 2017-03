Đình chỉ vụ người bệnh tâm thần sát hại đại úy công an

(PLO)- Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn (41 tuổi, Hóc Môn) đồng thời đưa bị can này đi chữa bệnh bắt buộc bệnh tâm thần.