'Đinh tặc' nộp phạt xong vội vã trả tiệm đi nơi khác

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng ngày 10-6, công an phường An Phú Đông, quận 12 đã bắt quả tang Long cùng vợ rải đinh, vật sắc nhọn trên quốc lộ 1A.

Tiệm sửa xe trên quốc lộ 1A của Long (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) từng có nhiều người vào sửa vá xe, thay lốp… Ảnh Phước Tĩnh



Trước đó, Long đã thuê một căn nhà thuộc tổ 5, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12 để hành nghề sửa vá xe. Trong thời gian sửa xe, vợ chồng Nghiêm Văn Long đã có hành vi rải đinh, vật sắc nhọn ra đường và đã bị công an bắt quả tang.

Sau thời gian thu thập thông tin người bị hại, mức độ thiệt hại… công an phường An Phú Đông vẫn không thể chứng minh được người bị hại đã cán trúng thứ đinh mà Long và vợ đã rải nên không thể truy tố hình sự.

Đầu tháng 8-2015, Công an phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính vợ chồng Nghiêm Văn Long với mức tiền là 6 triệu đồng, đồng thời buộc Long và vợ phải xin lỗi trước dân.

Khi vừa đóng tiền ở công an phường An Phú Đông, Long và vợ đã vội vã trả nhà, chuyển đi nơi khác.

Ngay sau khi nộp phạt xong, Long cùng vợ đã trả nhà, chuyển tiệm đi nơi khác. Ảnh Phước Tĩnh.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Hữu Huệ (Phó Công an phường An Phú Đông) cho biết: “Sau khi đối tượng chuyển nhà, chúng tôi không thấy đối tượng xuất hiện trên địa bàn. Công an phường đã có thông báo cho các phường còn lại về việc cảnh giác đối tượng có khả năng hoạt động lưu động việc rải đinh trên địa bàn quận 12”.

Theo người dân dọc quốc lộ 1A, sau khi Long bị bắt thì tình trạng xe cán phải đinh (từ cầu vượt Ngã tư Ga đến cầu vượt Bình Phước) đã giảm hẳn. Tuy nhiên, mỗi khi có mưa hay vừa dứt mưa, họ lại thấy nhiều người bị thủng lốp xe, trong đó có nhiều xe bị dính đinh, vật sắc nhọn theo kiểu “đinh tặc”.

Chị L.H. (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) vẫn thường nhặt những mảnh đinh trên quốc lộ 1A, cho hay: “Khoảng hai tháng nay, ít có người bị thủng lốp xe hơn. Thế nhưng, mỗi lúc trời vừa mưa xong, lại có nhiều người mặc áo mưa dắt bộ xe, hỏi tìm tiệm vá lốp.”