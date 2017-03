Đỉnh triều tại TP.HCM vẫn còn cao

Một số đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thanh Đa... (quận Bình Thạnh) nước ngập khoảng một, hai tấc.

Nặng nhất là tuyến Kinh Dương Vương, đường tạm ở quốc lộ 1A ngang qua công trường xây dựng giao lộ của quốc lộ này với đại lộ Đông-Tây (đoạn gần vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân), nước ngập cả nửa bánh xe khiến nhiều xe máy chết máy. Thiếu tá Lại Văn Ba, Trạm trưởng Trạm CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ, cho hay trạm đã điều lực lượng đến từ sớm để phân luồng giao thông. “Tại đường Kinh Dương Vương, hướng từ vòng xoay An Lạc vào Bến xe Miền Tây do triều ngập nặng nên CSGT phải phân luồng cho xe máy đi vào chiều ngược lại để tránh những xe đang bị chết máy. Dù dòng xe không bị tắc nghẽn nhưng phải lưu thông rất chậm” - thiếu tá Ba nói.

Lúc 5 giờ sáng qua, đỉnh triều vượt báo động III khi đạt đỉnh 1,53 m ở trạm Phú An. Nước dâng cao đã làm vỡ một đoạn bờ bao tại phường An Phú Đông (quận 12). Những đoạn bờ bao tại một số quận 12, Thủ Đức, Hóc Môn... nước chỉ tràn bờ một vài đoạn. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, 6 giờ sáng nay (14-1), đỉnh triều ở trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt đỉnh 1,50 m và đạt đỉnh 1,27 m lúc 9 giờ tối.