Dịp Tết, 34 người chết một ngày

Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho hay, từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng(22-25/1), mỗi ngày cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết và 37 người bị thương.



Tuy nhiên, so với 4 ngày Tết Tân Mão 2011, năm nay tai nạn giao thông giảm 33 vụ, giảm 10 người chết và 53 người bị thương.







Vụ tai nạn xảy ra tối mùng 2 Tết tại Hà Nội. Ảnh: Otofun.

Theo Tiến Dũng (VNE)



Cơ quan này dự báo, sau Tết, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng nhanh, đặc biệt từ ngày 6 Tết (28/1), cán bộ, nhân viên sẽ đi làm trở lại, lượng người và phương tiện sẽ tập trung vào các tuyến quốc lộ chính và nhiều địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP HCM.Phòng CSGT công an các địa phương sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung vào các lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy...Trước đó, ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công điện gửi Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh thành phố yêu cầu tập trung chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết còn lại, nhất là tại các điểm lễ hội xuân, khu vui chơi giải trí.Công điện lưu ý các bộ, ngành đặc biệt tập trung đảm bảo an toàn giao thông vào những ngày bắt đầu thời gian làm việc sau kỳ nghỉ Tết, khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao để giảm tai nạn và ùn tắc.