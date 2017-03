Đổ cột điện, học sinh lớp 11 tử vong

Các nhân chứng cho hay, vào chiều cùng ngày, một em học sinh đang đi xe đạp tới gần một cột điện bằng bê tông thì bất ngờ lúc này cây cột bị gãy từ phía dưới mặt đất, đổ xuống đè lên người và xe em học sinh. Em học sinh lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong sau đó.



Hiện trường vụ việc (ảnh: Tin nóng Lạng Sơn)

Theo một số nguồn tin cho hay em học sinh tên Trung Anh, hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Cao Lộc, thuộc thị trấn Cao Lộc sống với ông bà từ nhỏ. Theo người dân phán đoán, việc đổ cột điện rất có thể là do sự thiếu trách nhiệm của nhân viên di chuyển cột điện, không đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Trước khi xảy ra sự việc, chiếc cột điện bị đập vỡ bê tông, bị cưa đứt hai thanh sắt bên trong, do không chịu được trọng lượng nặng nên dẫn đến việc đổ cột gây ra hậu quả nghiêm trọng trên.

Xác nhận vụ việc trên với báo chí, ông Bùi Văn Điển, Trưởng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), cho biết hiện vụ việc đang được tích cực điều tra.