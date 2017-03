Đỏ đen game bắn cá

Tạm giữ hai đối tượng đánh bạc bằng máy bắn cá



Ngày 7-4, Công an Q.Bình Tân cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Kim Bình (41 tuổi, ngụ P.6, Q.6) và Trương Văn Nhân (47 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc trái phép.



Ngày 11-3, Công an Q.Bình Tân kiểm tra nhà số 842/2 tỉnh lộ 10 (P.Bình Trị Đông A) phát hiện, bắt quả tang Bình đang tổ chức cho bảy đối tượng chơi đánh bạc bằng máy bắn cá ăn điểm đổi ra tiền. Khi lực lượng công an bắt quả tang thì số điểm của các con bạc là 4.714 điểm, được đổi ra thành tiền là 2.357.000 đồng. Bình cho biết được Nhân thuê để quản lý máy và thu giữ, quy đổi thẻ game thành tiền cho các con bạc.



Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 2 máy điện tử bắn cá, 1 cuốn sổ tay ghi chép số con bạc tham gia chơi, 2 chìa khóa dùng để nạp điểm cho các con bạc tham gia. Công an Q.Bình Tân cho biết thêm từ tháng 1 đến cuối tháng 3-2013, công an đã kiểm tra 47 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có đặt máy đánh bạc, thu giữ 112 máy đánh bạc các loại.