Đỗ Hồng Lê, kẻ cướp không hoàn lương

Trong vụ cướp 250 lượng vàng ở đường Huỳnh Khương Ninh (xảy ra vào tháng 8-2002 tại phường Đa Kao, quận 1), một trong hai nghi can bị bắt có Trần Minh Hải, biệt danh là Hải “AK”. Hải từng tham gia băng cướp Đỗ Hồng Lê. Hải quen với Nguyễn Thanh Bình trong tù và nhận Bình làm đàn em. Sau khi ra tù, cả hai gắn kết với nhau thành nhóm cướp và gây ra vụ cướp vàng trên. Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vào tháng 12-2012, lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM đã bắt giữ 44 nghi can trộm cắp, cướp giật, sử dụng ma túy… Trong số này có Đỗ Hồng Lê liên quan đến một băng trộm, tuy nhiên sau đó Lê được bảo lãnh về nhà. NG.D