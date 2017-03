Đó là những vé số giả

Theo kết quả đối chiếu, kiểm tra của Công ty này, các vé số trên có một số đặc điểm đáng nghi vấn: mã vạch không giống nhau, không giống với cùi lưu của vé đã phát hành; kích thước giữa các vé không bằng nhau và nhỏ hơn kích thước của vé số do Công ty phát hành... Nhiều khả năng ai đó đã cố ý làm vé số giả để trục lợi.

Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Kết luận giám định ngày 2-11 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM, cho thấy sáu tờ vé số trên là giả mạo. Bản in các số sêri trên sáu tờ vé số của ông Đ. với bản in bộ số sêri tương ứng của những tờ làm mẫu không được in ra từ cùng một bộ số.

Một nguồn tin từ PC 15 cho biết đơn vị này đã về tận Thanh Hóa để xác minh lai lịch của người đã đổi vé số cho ông Đ. (theo trình bày của ông Đ.). Ông này hiện đang sống tại Bình Dương. Làm việc với Công an TP.HCM, ông này khẳng định bản thân không hề trúng số độc đắc và giấy chứng minh nhân dân của ông đã mất từ lâu.