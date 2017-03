Do tài xế xe container lấn tuyến, vượt ẩu

Theo đó, xe container đầu kéo 79D-5941 do Phạm Sang (ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển chở hơn 40 tấn đường từ Khánh Hòa đi TP.HCM. Đến địa điểm gây tai nạn, đầu kéo 79D-5941 chạy lấn sang trái, định vượt qua xe 60M-7785. Cùng lúc xe khách 17K-7679 46 chỗ ngồi do Trần Văn Thơ điều khiển (đã chết trong vụ tai nạn) chạy ngược chiều, thấy đầu kéo lấn sang phần đường bên trái nên Thơ điều khiển xe sang trái thì đụng vào hông xe tải 60M-7785. Do bị va chạm nên Thơ đánh tay lái qua phải, cùng lúc đầu kéo chạy đến tông ngã cả hai xe, cả hai container ngã đè lên xe khách. Ngoài việc chạy lấn tuyến, vượt ẩu, đầu kéo còn chở hai container rời mỗi cái 20 feet nặng 40 tấn quá tải so với giấy đăng ký chỉ chở 20 tấn.

Hiện vụ án đã được khởi tố, lái xe container đã bị tạm giữ hình sự. Đến chiều qua đã có thêm ba nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.