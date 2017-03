Đổ tội cho thẩm phán và luật sư

Như đã nêu trong số báo hôm qua, thư ký TAND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Vũ Thụy Thanh Hằng bị tố cáo đã nhận sáu cây vàng và 60 triệu đồng của bà Phạm Thị Thu Minh - đương sự trong vụ án chia thừa kế. Lý do là nhận để trả cho luật sư nhưng thực chất luật sư chỉ nhận 40 triệu đồng. Vì thế bà Minh liền đến gặp bà Hằng hỏi cho ra lẽ.

Theo đơn tố cáo của bà Minh thì lần này bà Hằng vẫn hứa hẹn sẽ tính để kết quả phúc thẩm như ý muốn. Bà Hằng còn nói rằng đã đưa toàn bộ số tiền cho luật sư và luật sư đã dùng số tiền trên bồi dưỡng cho hội đồng xét xử sơ thẩm! Không những thế, bà Hằng còn vòi vĩnh thêm tiền bằng cách cho biết mình đã tự thế chấp giấy tờ nhà của mình lấy 110 triệu đồng bồi dưỡng cho ông Nguyễn Văn An, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm!

Bà Minh liền đến TAND TP Phan Thiết gặp thẩm phán Nguyễn Văn An hỏi về việc nhận tiền bồi dưỡng. Thẩm phán An sửng sốt và bất bình nên báo cáo lãnh đạo tòa, mời bà Hằng đến đối chất. Lúc này bà thừa nhận chưa bao giờ cầm tiền đưa cho ông An.

Theo đơn tố cáo của bà Minh thì sau khi sự việc bị bại lộ, bà Hằng liên tục vận động bà đừng nộp đơn, đổi lại bà ta sẽ tiếp tục “lo” cho vụ kiện của gia đình bà Minh đạt được kết quả như mong muốn ở phiên phúc thẩm. Bà Hằng còn đề nghị trả lại bằng tiền nhưng bà Minh không chấp nhận, vì chênh lệch giá vàng quá cao và buộc phải trả bằng vàng. Tuy nhiên từ đó đến nay, số tiền, vàng ăn chặn vẫn không được người thư ký tòa án này trả lại.

Trong khi đó, phát hiện ra mình cũng là nạn nhân của bà thư ký, biết được bà Minh quá nghèo, không có nhà để ở, luật sư Lê Thái Thành đã cho lại bà Minh 30 triệu đồng trong số 40 triệu đồng thù lao.

Đổ tội cho người khác không thành, vợ chồng bà Hằng xoay ra tự “chạy án” cho mình. Bà Hằng đã liên tục điện thoại cho luật sư Lê Thái Thành và toàn bộ cuộc đàm thoại này đã được ghi âm. Trong đó, bà Hằng khẳng định mình đã được “chống lưng” cho qua để xử lý nội bộ nếu vận động được bà Minh rút đơn và dàn xếp được với luật sư Thành. Theo bà Hằng thì “chuyện này ở ngoài đây cũng hoài luôn và nhiều lần nhưng cũng sắp xếp với nhau là xong”. Bà thư ký tòa án còn cao hứng nói tên một số thẩm phán có “dính” trước đây ở Bình Thuận.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin về vụ việc này.