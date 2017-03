Đổ xăng tự thiêu, gọi bạn trai đến nhận xác

Nhiều ngày nay, câu chuyện về một cô gái trẻ tự thiêu để chứng minh tình yêu của mình khiến hầu hết người dân tại xã An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) không khỏi bàng hoàng, xót xa.



Khoảng 13h ngày 26/4, nhiều người dân thôn An Hạ, xã An Thượng hoảng hốt phát hiện một đôi nam nữ đang cháy ngùn ngụt trên bờ đê Thanh Quang.

Những vệt cỏ cháy xém tại nơi Liên dùng xăng tự thiêu

Theo xác định ban đầu, danh tính 2 thanh niên nói trên trên là Nguyễn Thị Liên (22 tuổi) và Đặng Đức Dũng (24 tuổi), cùng trú tại xã Tân Phú (Quốc Oai, Hà Nội).



Được biết Liên và Dũng đã yêu nhau được hơn 1 năm nay, song thời gian gần đây tình cảm có dấu hiệu rạn nứt khi Dũng nói muốn chia tay.



Biết nguyên nhân là do Dũng có bạn gái mới, Liên đã nhiều lần tìm gặp, thuyết phục để nối lại tình cảm song không Dũng không đồng ý. Để “cự tuyệt”, Liên tự mua 1,5 lít xăng, đi xe máy đến khu vực đê Thanh Quang thuộc xã An Thượng để tự thiêu rồi gọi điện thông báo cho Dũng đến nhận xác.



Nhận được tin, Dũng phóng xe đến để can ngăn nhưng không đồng ý. Sau một chút im lặng, Liên bất ngờ tưới xăng vào người tự thiêu. Thấy vậy, Dũng nhảy vào cứu nên cũng bị lửa lan sang cánh tay.



Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Trọng Quang, một người dân sống gần đê liền chạy lại, dùng nước dập lửa, sau đó vội vã đưa cả 2 đi cấp cứu.



Hiện tại, sức khỏe của Dũng đã ổn định, song Liên đang trong tình trạng bị hôn mê.



Hiện công an huyện Hoài Đức đang điều tra làm rõ vụ việc.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

