Đổ xô đi học lái xe ôtô

Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam: Mức phí đào tạo hiện quá thấp Tình trạng quá tải ở các cơ sở đào tạo lái xe đã diễn ra từ nhiều năm nay. Nguyên nhân là do mức phí đào tạo như hiện nay quá thấp nên không thu hút được các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào kinh doanh lĩnh vực đào tạo lái xe, dẫn đến cầu vượt cung. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã phải có tờ trình gửi Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt mức tăng phí đào tạo và có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Theo đó, dự kiến mức tăng phí đào tạo cao nhất (hạng C) khoảng 250% so với trước. Tuy nhiên, mức tăng trên sẽ không làm tăng tổng chi phí đào tạo. Bởi hiện nay, do phí thấp, thu không đủ chi nên các cơ sở đào tạo thường phải thu thêm tiền của học viên hoặc buộc học viên phải lo tiền xăng dầu. Nay nếu thực hiện mức học phí mới thì học viên sẽ không phải đóng thêm các khoản phí khác. Người dân đừng vì sợ học phí tăng mà đổ xô đi học. Ai thực sự có nhu cầu thì mới nên đăng ký theo học, còn không hãy cứ đợi.