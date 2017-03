Dọa chặt tay, giết hành khách để cướp

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận Bình Tân khám phá chuyên án, bắt giữ tổng cộng tám đối tượng cướp tài sản tại TP.HCM và tại nhiều tỉnh, thành miền Tây. Đây là những đối tượng chủ chốt trong hai băng nhóm sử dụng xe khách loại 29 chỗ làm phương tiện gây án.

Bị cướp tài sản còn phải đóng tiền chuộc mạng

Một nhóm sử dụng xe mang biển số 53S-6445 do Nguyễn Văn Đáng (tự Cu Đất, 33 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cầm đầu và các đàn em Võ Hoàng Nhân (32 tuổi, ngụ Tiền Giang), Quách Hoàng Trung (tự Trung "nhóc", 27 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng Nguyễn Hữu Tâm (tự Tâm "heo", 48 tuổi, ngụ Long An). Nguyễn Văn Đáng (tự Cu Đất) cầm đầu băng cướp trên xe 53S-6445.

Nhóm thứ hai sử dụng xe biển số 53M-2817 là: Nguyễn Ngọc Đắc (57 tuổi, ngụ quận 6), Trần Văn Liêm (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Hồ Thanh Hải (tự Bò, 38 tuổi, quê Vĩnh Long). Ngoài ra, liên kết với hai băng nhóm này còn có đối tượng Nguyễn Thị Hoàng (tự Hoàng "đen", 42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chuyên cò mồi bắt khách, cùng một số đối tượng khác không rõ lai lịch. Băng nhóm của Nguyễn Ngọc Đắc sẵn sàng đánh đập, dọa giết hành khách làm nạn nhân hoảng sợ giao nộp tiền và tài sản.

Hai băng cướp nói trên do Cu Đất và Nguyễn Ngọc Đắc cầm đầu, lảng vảng ở khu vực trước cổng Bến xe Miền Tây, nếu thấy người dân nào đứng trước bến xe để đón xe về quê thì Hoàng "đen" hoặc một số đối tượng cò mồi đến dụ dỗ khách lên hai xe nói trên. Trước khi lên xe đối tượng thu tiền trước của khách rồi bỏ đi. Tuy nhiên, sau khi xe chạy, Cu Đất và Nguyễn Ngọc Đắc cùng đàn em tiếp tục yêu cầu khách trả tiền xe. Nếu khách phản ứng thì chúng móc dao, hung khí ra đe dọa và hiện nguyên hình là những kẻ cướp, buộc nạn nhân móc hết tiền, tài sản trong người ra và lấy sạch rồi đẩy khách xuống dọc đường.

Có trường hợp nạn nhân dù đã bị cướp hết tài sản nhưng còn phải gọi điện thoại cho người thân mang tiền ra chuộc mới được thả về. Cơ quan điều tra cho biết đó là vụ xảy ra vào chiều tối 23-7-2015. Thời điểm này chị H. đứng đón xe trước Bến xe Miền Tây thì một thanh niên cò mồi đến dụ dỗ lên xe 53S-6445 do Cu Đất làm tài xế và Cao Văn Tâm làm lơ xe. Khi chị H. lên xe, đối tượng cò mồi lấy 200.000 đồng nhưng khi xe chạy đến đường cao tốc tại địa phận Long An, Đáng và Tâm tiếp tục yêu cầu chị H. trả tiền. Chị H. phản ứng thì bị Tâm dọa đánh, rồi cướp sạch 1,6 triệu đồng cùng hai nhẫn vàng. Do trời tối và trên xe lại không có hành khách nào khác nên Cu đất và Cao Văn Tâm buộc chị H. phải gọi điện thoại cho gia đình đem 10 triệu đồng đến chuộc mới cho về. Lo sợ cho tính mạng bạn gái nên ngay sau đó người yêu chị H. phải chạy gấp 10 triệu đồng đem đến giao cho Tâm thì chị H. mới được thả.

Gí dao, mã tấu dọa chặt tay, giết người

Ban chuyên án đến nay đã xác định được 10 vụ việc mà hai băng nhóm này dùng thủ đoạn như trên để cướp tài sản của nhiều nạn nhân, có nạn nhân bị cướp tại nhiều địa phận trên tuyến đường cao tốc từ TP.HCM như tại tỉnh Long An, Tiền Giang… Nhiều nạn nhân sau khi bị cướp sạch tài sản bị bỏ lại bơ vơ giữa đường cao tốc trong đêm tối.

Như trường hợp của anh Lê Văn S., vào chiều 25-9 đứng trước Bến xe Miền Tây để đón xe về An Giang. Anh S. bị cò mồi đưa lên xe do Cu Đất làm tài xế, Võ Hoàng Nhân và đối tượng Kim Chanh Tha làm lơ xe. Trên đường đi băng này đòi tiền xe, có vài người khách nam nữ khác nói đã đưa tiền cho cò mồi thì bị chúng đuổi hết xuống xe. Còn một mình anh S. bị giữ lại và khi đến địa phận huyện Cái Bè, Tiền Giang, Cu Đất và hai đồng bọn đã dọa giết để móc túi anh S. lấy hết số tiền 2,5 triệu đồng.

Một vụ việc khác nghiêm trọng hơn như trường hợp chị Nguyễn Thị Thúy L. và chị Nguyễn Thị K. đi cùng con nhỏ, bị băng của Cu Đất đánh đập, lấy dao Thái Lan đe dọa, cướp 6,5 triệu đồng, một ĐTDĐ và một nhẫn vàng. Khi xe đi ngang một trạm thu phí trên đường cao tốc Trung Lương, chị L. truy hô thì bị chúng bóp cổ, đánh đập, dọa ném con chị L. xuống đường. Bị nhân viên thu phí phát hiện, trên đường bỏ chạy chúng tiếp tục dọa dùng mã tấu chặt tay chị L. để cướp bộ vòng ximen nhưng do nạn nhân van xin nên đến địa phận tỉnh Tiền Giang băng cướp này mới buông tha cho các nạn nhân xuống xe. Xe loại 29 chỗ mà hai băng cướp sử dụng để gây án.

Một nạn nhân khác là ông Dương Văn V., từ Bến xe Miền Tây về Sóc Trăng, bị cò mồi Nguyễn Thị Hoàng đưa lên xe của Nguyễn Ngọc Đắc. Do ông V. đem theo người số tiền 25 triệu đồng về quê giải quyết công việc nên khi Đắc và đồng bọn giở thủ đoạn cướp tài sản, ông V. sợ mất tiền nên mở cửa sổ định nhảy khỏi xe thì bị chúng dùng cây sắt đánh đập gây thương tích và lột túi móc hết số tiền 25 triệu đồng của nạn nhân.

Không chỉ lảng vảng trước Bến xe Miền Tây, hai băng cướp này còn đi dọc tuyến đường QL1A để tìm nạn nhân. Như trường hợp của anh Nguyễn Minh Tr. (ngụ Trà Vinh) đứng đón xe ở phường Linh Trung, Thủ Đức, bị băng của Cu Đất kéo lên xe chở đi. Do khách đông nên sau khi thu tiền, Cu Đất thả một số người xuống, còn giữ lại anh Tr. và một phụ nữ. Đến địa bàn Long An, Cu Đất và đồng bọn bắt đầu móc dao ra gí vào người hai nạn nhân dọa giết rồi cướp sạch tài sản gồm một ĐTDĐ và hơn 7 triệu đồng của hai nạn nhân. Tang vật thu giữ của các đối tượng trong hai băng cướp.

Trong thời gian vừa qua, băng nhóm của Cu Đất và Nguyễn Ngọc Đắc đã dùng thủ đoạn tương tự cướp tài sản của rất nhiều nạn nhân, tuy nhiên có một số người sau khi bị cướp đến cơ quan chức năng trình báo, còn nhiều nạn nhân vì một số lý do hoặc lo sợ bị trả thù đành im lặng. Hiện nay ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, kêu gọi thêm những nạn nhân đã từng bị cướp đến trình báo thông tin, đồng thời truy bắt một số đối tượng khác hiện đang còn bỏ trốn.