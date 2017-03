Dọa đánh trẻ, đâm chết người ngăn cản

Liên quan đến vụ truy sát khiến một người tử vong và một người bị thương tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 4-9, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao một nghi can liên quan đến sự việc là Tô Đăng Khôi (37 tuổi, ngụ phường Tân Vạn) lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, giữa ông Lương Phi Khanh (45 tuổi) và nhóm thanh niên gồm bốn người, trong đó một người tên Khôi, một người tên Tí (ngụ khu phố 2, phường Tân Vạn) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nhóm này đã dùng mã tấu rượt đuổi chém ông Khanh nhưng nạn nhân đã nhanh chân chạy thoát. Khoảng 10 phút sau khi bị nhóm thanh niên đuổi chém, ông Khanh qua nhà Khôi để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, khi ông Khanh đi gần tới cổng thì bị Khôi một tay cầm dao bấm, một tay cầm một dao Thái Lan nhảy vào đâm gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Tí tiếp tục nhảy vào ôm ông Khanh cho ba đồng phạm còn lại dùng cây gỗ đánh vào người làm nạn nhân tử vong tại chỗ.





Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến chết người. Ảnh: TD

Sáng 4-9, chúng tôi đã đến nhà ông Khanh để tìm hiểu thêm sự việc. Nguyễn Thanh Trà (gọi ông Khanh bằng cậu) là một trong những người chứng kiến sự việc nhớ lại: “Cậu Khanh đã định bỏ đi khi thấy ông Khôi cầm hai con dao nhưng ông Khôi nói cậu quay lại, bất ngờ ông Khôi lao ra chém cậu Khanh. Còn chú Tí kia cũng ôm cậu Khanh cho ông Khôi chém. sau đó, khi cậu gục xuống họ còn cầm cây đánh. Người dân đứng ở đó nhiều nhưng không ai dám can ngăn vì sợ”.

Còn anh Lương Anh Tuấn (em ruột ông Khanh) nghe tin anh bị đánh liền đến để can ngăn thì bị nhóm của Khôi đánh vào đầu, phải đi khâu bảy mũi tại bệnh viện. Theo người nhà nạn nhân, giữa ông Khanh và Khôi chỉ có mâu thuẫn nhỏ, đó là có một lần Khôi dọa đánh trẻ con trong xóm. Thấy vậy ông Khanh can ngăn làm Khôi bực mình, dọa sẽ trả thù. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.