Dọa đốt cây xăng rồi chém trọng thương công an xã

Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Khái (SN 1987, ở thôn Kìm - Vũ Lạc - TP Thái Bình) để điều tra về hành vi chém trọng thương anh Trần Công Hán, công an viên xã Vũ Lạc.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/9, Trần Văn Khái mang theo 1 thanh kiếm dài đến cây xăng Chương Tho chửi bới, gây gổ với chị Tho là chủ cây xăng. Không những vậy, đối tượng còn đe dọa đốt cây xăng.

Nhân viên cây xăng sợ hãi báo sự việc lên Công an xã Vũ Lạc. Công an xã Vũ Lạc đã phân công anh Trần Công Hán đến giải quyết vụ việc. Thấy công an đến, Khái không sợ mà còn dùng kiếm chém vào cổ tay và vai anh Trần Công Hán khiến anh Hán phải nhập viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Thái Bình đã bắt giữ Trần Văn Khái.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình xem xét khởi tố Trần Văn Khái về tội danh "chống người thi hành công vụ" hay "cố ý gây thương tích".

Theo Quốc Đô (Dân trí)