Dọa nhiễm HIV moi tiền hàng xóm

Ngày 27-3, t Đội Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) hướng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết đã bàn giao bị can truy nã Lê Hoàng Nam (38 tuổi, quê An Giang) cho Công an tỉnh An Giang để xử lý theo thẩm quyền.



Lê Hoàng Nam tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ công an, Nam sống lang thang tại các tiệm chơi game bắn cá trên địa bàn huyện Bình Chánh, nghiện ma tuý nặng, nhiều tiền án tiền sự.

Khoảng giữa năm 2016, Nam về quê tại thị xã Tân Châu kiếm chác bằng cách gửi giấy hoặc nhắn tin yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ bị làm hại.

Sợ Nam “ăn cơm tù mặc áo số” đã quen, chẳng ngán làm liều nên không ít người ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cung phụng để đổi lấy bình yên cho mình và gia đình.

Thấy kiếm tiền ngon, được đà lấn tới, Nam tiếp tục dùng thủ đoạn này để gây án. Một số người mất tiền oan, luôn nơm nớp lo sợ nên tố giác đến công an.

Ngay khi tiếp nhận đơn, công an vào cuộc, triệu tập Nam lên làm việc. Khi công an đang củng cố hồ sơ thì Nam bỏ trốn, bị An Giang truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi xác định bị can truy nã, tối 26-3, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam bắt bị can tại tiệm game khi người này đang phê ma túy.