Dọa tung ảnh nóng để tống tiền bạn gái mới quen

Ngày 13/3, Công an Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thế Hậu (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).



Theo nguồn tin, chị N.T.L.Th (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Dương) lên mạng chát và làm quen với Nguyễn Thế Hậu. Sau đó 2 người có hẹn nhau đi chơi để gặp mặt tâm sự.



Lúc 9h20 ngày 8/3 tại trước nhà số 391 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, hai người có hẹn gặp nhau để đi uống nước. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, tên Hậu đã lấy 1 cặp da của chị Th (bên trong có 1 ĐTDĐ và 1 giấy đăng ký xe) rồi lên xe chạy mất.

Đến 23h00 ngày 10/3, Th lên mạng chat với Hậu, Hậu yêu cầu Th đưa 5 triệu đồng và phải vào khách sạn với Hậu thì mới trả lại ĐTDĐ, giấy đăng ký xe và không phát tán hình ảnh khỏa thân của Th (do trong điện thoại của Th có 4 tấm ảnh tự chụp không mặc quần áo).



Th đồng ý và hẹn lúc 11h00 ngày 12/3 sẽ gặp mặt tại gầm cầu Sài Gòn phường 25, quận Bình Thạnh để trao đổi. Khi Hậu đi xe gắn máy chở tên Nguyễn Trung Tín (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) đến, chị Th cùng 3 người bạn đã bắt giữ Hậu và Tín giao Công an phường 25, quận Bình Thạnh.



Công an phường 25 đã lập hồ sơ chuyển đối tượng cùng tang vật cho Đội CSĐTTP về TTXH xử lý.





Theo Quỳnh Mai (VTC News)