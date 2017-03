Đoạn kết bi thảm của người thanh niên bán thận

Đầu tháng 4-2008, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một bệnh nhân mất thận trái trong trạng thái hôn mê cùng chi chít những vết mổ trên người. Đó là Tô Công Luân, 22 tuổi, ngụ thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Luân là một trong năm người bị dụ dỗ sang Trung Quốc bán thận để rồi trở về như xác vô hồn, sống đời thực vật. Từ đây, một đường dây mua bán ngũ tạng con người từ TP.HCM sang Quảng Châu (Trung Quốc) đang dần hé lộ.

Nạn nhân bán thận khó cứu chữa

Ngày 26-4, Luân đã được chuyển qua Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (quận 8) để tiếp tục điều trị. Cha mẹ Luân vì thương con nên họ xin chuyển Luân qua phục hồi chức năng với hy vọng vớt vát được phần nào. Các bác sĩ đã khuyên gia đình đưa Luân về quê để chăm sóc chứ nằm lại cũng khó chữa trị thêm nữa. Cha mẹ Luân dự tính chuyển Luân về quê nhà nhưng hoàn cảnh nghèo khó nên họ mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Ông Tô Công Sơn, cha của Luân, cho biết Luân đang học năm thứ hai Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp (quận 9). Lần cuối ông gặp mặt con là khoảng tháng 11-2007. Đến tháng sau, Luân nhắn ông mang “Giấy vay vốn cho học sinh - sinh viên nghèo” để trường chứng nhận về quê vay vốn. Tuy nhiên, khi ông Sơn vào TP.HCM thì không gặp được Luân mà chỉ gặp Hồ Thị Khánh Minh (18 tuổi, bạn gái Luân), Minh nói: “Luân đi Trung Quốc làm thợ điện”. Từ đó, ông bặt tin tức về Luân. Đến ngày 3-4, ông nhận được điện thoại của người bà con ở TP.HCM cho biết Luân đi bán thận bên Trung Quốc bị tai biến, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vợ chồng ông tức tốc vào TP.

“Khi Luân được chuyển từ Trung Quốc về Bệnh viện Chợ Rẫy, cô Minh mới thú thật cho chúng tôi biết là Luân đi bán thận. Còn bán thận để làm gì thì chúng tôi hoàn toàn không biết, chỉ nghe cô Minh thổ lộ với người khác rằng Luân bán Thận để kiếm tiền làm đám cưới với cô ” - ông Sơn nói.

Mẹ của Luân nói trong nước mắt: “Nhìn thấy con, vợ chồng tôi chết điếng người. Lúc trước ở nhà, nó nặng đến 60 kg. Nó chưa bao giờ nói với cha mẹ về chuyện tình cảm, cũng không xin tiền nhiều, mỗi tháng nó chỉ xin một, hai trăm ngàn tiền học phí thôi. Luân bị bệnh máu loãng nên từ nhỏ được miễn học môn thể dục. Luân biết rõ mình bị máu loãng, do đó việc Luân đi bán thận chắc có ai xúi giục, rất mờ ám. Người ta xem con tôi như một vật thí nghiệm để mổ xẻ, tội con tôi quá!”.

Gần một tháng Luân nằm điều trị, ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã miễn phí hoàn toàn viện phí và còn tặng 10 triệu đồng để gia đình chăm sóc Luân sau khi chuyển viện.

Theo quan sát của chúng tôi, Luân có hơn năm vết mổ dài trên bụng, chân tay bị co quắp và co giật liên tục. Hai bàn chân của Luân trầy trụa. Mẹ Luân kể đó là do Luân bị kéo lê trên một đoạn đường khá xa từ Trung Quốc về Việt Nam. Hiện tại Luân chưa thể nói chuyện được nhưng có thể giao tiếp bằng mắt với mọi người. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân Luân bị chứng máu loãng, bị thương nội tạng nặng do phẫu thuật quá nhiều lần, lại thêm mất một trái thận bên trái, khả năng hồi phục là rất khó”.

Ông Sơn nói gia đình ông không hề hay biết chuyện Luân đi bán thận. “Có thể cho rằng con tôi đi bán thận nhưng theo tôi, công an phải phá đường dây môi giới bán thận này bởi nó đã làm hại nhiều người” - ông Sơn bức xúc.

Hé lộ đường dây mua bán thận

Chiều 26-4, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM tìm đến nhà Khánh Minh (ngụ khu 1, phường Mỹ Hương, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để tìm hiểu thêm sự việc. Minh đã khóc và kể: Cô và Luân từ Ninh Thuận vào TP.HCM tự nguyện sống chung với nhau, chưa đăng ký kết hôn. Cuộc sống rất khó khăn nên Luân phải đi làm thuê ngoài giờ học và thường đi bán máu tại Bệnh viện Quân y 175. Tại đây, Luân gặp bà Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi, tạm trú tại 147/2A Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp). Bà này gạ gẫm Luân sang Trung Quốc bán một quả thận với giá 50 triệu đồng. Luân về nói với Minh rằng qua Trung Quốc đi làm thợ điện, có lương cao.

Ngày 10-12-2007, bà Thúy dẫn Luân qua cửa khẩu Lạng Sơn. Từ đó, Minh không liên lạc được với Luân nữa. Minh tình cờ thấy số điện thoại của bà Thúy trong sổ tay của Luân liền liên lạc hỏi thăm. Bà Thúy hứa sẽ cho biết chỗ làm của Luân nhưng khi gặp Minh thì bà nói không biết và còn bắt buộc Minh không được tiết lộ với bất cứ ai.

Minh ở nhà bà Thúy cho đến ngày 21-2 mới được bà dẫn đi gặp Luân. Trong ba ngày ở Lạng Sơn, bà Thúy liên hệ với bà Mùi (người Trung Quốc) để nhận 500 nhân dân tệ và cho bà Mùi dẫn Minh sang Quảng Châu (Trung Quốc). Sau đó, Minh gặp ông Phong (người Trung Quốc, trực tiếp mua thận). Ông Phong bảo người nhà dẫn Minh đến Bệnh viện Quảng Châu để gặp mặt Luân. Tại đây, Minh thấy Luân nằm mê man, trên người đầy vết mổ.

Ông Phong bảo rằng ông không thể chữa trị cho Luân được nữa và đưa cho Minh 20 triệu đồng để Minh đưa Luân về Việt Nam. Về số tiền bán thận của Luân, ông Phong bảo đã trả cho một người tên Tám (người môi giới bà Thúy dẫn Luân sang Trung Quốc bán thận) 70 triệu đồng. Lúc này, Minh đã mang thai gần ba tháng. Cô biết đám cưới giữa hai người khó diễn ra bởi số tiền bán thận mất trắng, sự sống của Luân đang lụi tàn. Sau khi đưa Luân vào bệnh viện, Minh đã làm đơn tố cáo đường dây mua bán thận.

Trung tá Lâm Xuân Chúc, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Qua đơn tố cáo của người thân của Luân về việc bị lừa sang Trung Quốc bán thận, cơ quan điều tra đã mời Minh và ông Sơn đến để lấy lời khai. Hành vi môi giới, mua bán ngũ tạng là vi phạm pháp luật. Do vụ án này liên quan đến nhiều địa phương và có yếu tố nước ngoài nên chúng tôi cần sự phối hợp, hỗ trợ từ công an các địa phương”.

Ngày 26-4, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp họp bàn phương án khám phá đường dây mua bán ngũ tạng con người. Bà Thúy và ông Tám đã bỏ trốn.

Theo một chuyên gia về ghép thận (xin giấu tên), người bị bệnh máu loãng cũng có thể phẫu thuật lấy thận. Tuy nhiên, muốn phẫu thuật phải chuẩn bị thật kỹ, quan trọng nhất là phải chuẩn bị máu và chăm sóc hậu phẫu. Nếu không, khi biến chứng động mạch chủ bị vỡ thì khó nói trước điều gì. Thời gian mổ lấy thận khoảng một tuần, kể cả các khâu xét nghiệm. Còn nếu làm ẩu dẫn đến biến chứng, phải mổ đi mổ lại là điều có thể xảy ra. Trung bình một quả thận người Việt Nam được ghép tại Trung Quốc tốn khoảng 70.000 USD. Hiện có một số tour du lịch núp bóng dẫn khách đi du lịch nước ngoài nhưng thực chất là đưa đi bán thận. Gần đây, một số người dân đồng bằng sông Cửu Long vì nghèo đã sang Trung Quốc bán thận.