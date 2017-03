Đoạn kết của những ngày ăn chơi thác loạn

Các đối tượng bị bắt

Ngày 3-6-2010, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt khẩn cấp đối Võ Thành Lân (SN 1991), Hà Hải Triều (SN 1990), Nguyễn Văn Hận Em (SN 1993), Nguyễn Văn Quốc (SN 1990) cùng ngụ ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang; Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1991); Võ Thị Bảo Trân (SN 1993) cùng ngụ khu vực phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ; Trương Thị Yến Khuyên (SN 1993, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 21-5-2010 cơ quan điều tra bắt khẩn cấp đối với Võ Thành Liêu (SN 1994, ngụ Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) về hành vi cướp tài sản.

THIẾU SỰ QUAN TÂM, GIÁO DỤC CỦA GIA ĐÌNH

Sau gần một tuần bị giam giữ, các đối tượng đã phối hợp tốt với cơ quan điều tra. Khi nghe trinh sát hỏi về hoàn cảnh gia đình, hầu hết đều rơm rớm nước mắt. Trả lời câu hỏi của điều tra viên, hai anh em Liêu-Lân không có “khái niệm” về gia đình. Cha, mẹ làm nghề phụ hồ, Liêu-Lân thường xuyên bỏ nhà đi bụi. Sự vắng mặt của Liêu-Lân không làm cho gia đình lo âu. Anh em Liêu lấy đường phố làm nhà, tụ tập với thành phần bất hảo.

Đối với Nguyễn Văn Sơn, mang lệnh truy nã vì cướp tài sản từ rất sớm. Mẹ bị bệnh liệt giường, cha của Sơn lại không nghề nghiệp. Sơn bỏ học đi bụi. Để có tiền phục vụ những cuộc ăn chơi thâu đêm, Sơn thực hiện bảy vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Cần Thơ. Trường hợp Nguyễn Thị Tuyết Nga không biết cha từ lúc lọt lòng. Lớn lên, Nga không được đến trường. Mẹ bị bệnh tâm thần. Nga kết thân với Trân vì hoàn cảnh tương tự. Cha của Trân bị bệnh tâm thần, mẹ lại không nghề nghiệp. Các đối tượng còn lại đều thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ.

Bọn chúng kết thân với nhau. Sơn đã chỉ đạo và lên kế hoạch thực hiện các vụ cướp. Trước khi “ăn hàng”, Sơn lên kế hoạch tỉ mỉ. Sơn - Liêu đi cướp giật giỏ xách, xe máy. Các đối tượng còn lại đi cùng nhau. Trân - Khuyên - Nga giả làm gái mại dâm hay những sinh viên, công nhân lỡ đường xin quá giang đến điểm mà bọn chúng hẹn trước chờ cơ hội ra tay cướp. Khi thực hiện vụ cướp thành công, bọn chúng thuê khách sạn ở và đốt tiền trong các vũ trường.

CUỘC RƯỢT ĐUỔI TẬN TÂY NGUYÊN

Thiếu tá Trần Văn Liệu, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, kế hoạch truy bắt bọn chúng hết sức khó khăn. Ngày 21-5-2010, chị Tăng Thị Trường Thanh (SN 1977, ngụ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A) đến trình báo Công an huyện Châu Thành A vừa bị cướp xe máy. Công an huyện Châu Thành A phối hợp của trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội truy xét, bắt khẩn cấp đối với Võ Thành Liêu.

Từ lời khai của Liêu, trinh sát lần theo địa chỉ của Nguyễn Văn Sơn (thuộc phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nhưng Sơn là đối tượng mang lệnh truy nã nên sống lang thang, không địa chỉ cụ thể.

Sau nhiều ngày xác minh, trinh sát phát hiện bọn chúng tìm đến rẫy cà phê tại Di Linh (Lâm Đồng) xin làm thuê. Một chủ vườn chỉ nhận ba đối tượng nhưng chúng đề nghị nhận tám người nên không được chấp thuận.

Sau đó, chúng lại lên Đắc Nông. Ngày 31-5-2010, tám thanh niên đến trang trại chanh dây (địa bàn xã Quảng Khê, huyện ĐắcKNông, Đắc Nông) làm thuê. Tám đối tượng ngỡ ngàng khi thấy lực lượng công an xuất hiện. Ông Cường, chủ trang trại cho biết, vườn chanh dây đang vào vụ nên nhờ người tìm nhân công. Chúng đề nghị được ở chung. Ông Cường không ngờ vì chúng làm được ba ngày thì lộ nguyên hình là băng cướp.





Theo THIỆN THẢO (CATP)