Đoàn múa lân truy sát người trong đêm

Có ít nhất bốn nạn nhân bị thương nặng trong vụ truy sát này. Công an đã bắt 10 người để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân tổ 47 (phường 5), khoảng 20 người của đoàn lân do ông Giang Chí Văn làm chủ (ngụ số 63C Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) đã truy sát hơn 10 thanh thiếu niên (từng làm cho đoàn lân này) đang đi xe máy dạo chơi qua địa chỉ trên. Nhóm người của đoàn lân dùng gậy múa lân đánh nhiều thanh thiếu niên ngất xỉu, kéo lê hàng chục mét trên đường. Một số em nhanh chân chạy vào nhà dân trốn thoát. Người dân khu phố vô cùng hoảng sợ, vội cửa đóng then cài. Khi lực lượng công an phường đến, có bốn thiếu niên bị đánh gục trên đường được người dân đưa đi cấp cứu.

Cũng theo người dân, họ đã nhiều lần chứng kiến cảnh ông Văn đánh đập các thiếu niên trong đội lân hết sức dã man.

V.BÁ