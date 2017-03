Đoạn QL 1A gần cầu Bình Điền: Nhiều giải pháp để mở rộng mặt đường

(PL)- Ban An toàn giao thông TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh và Trạm CSGT số 4 vừa kiến nghị một số biện pháp giảm tai nạn giao thông tại “điểm đen” trên quốc lộ 1A (đoạn vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền).

Cụ thể là thay dải phân cách bê-tông bằng rào nhựa hoặc sơn phản quang để mở rộng mặt đường, phân luồng hợp lý cho xe hai bánh, gắn đèn tín hiệu... Đơn vị thi công đường vòng tránh công trình cầu vượt đại lộ Đông Tây phải đặt rãnh, cống thoát nước tạm thời nhằm mở rộng mặt đường. Trong năm 2007, tại “điểm đen” này xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người. Tại buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND TP hôm qua (19-3), ông Lê Minh Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết huyện có trên 700 tuyến đường lớn nhỏ, trong đó các tuyến đường lớn có lề đường, vỉa hè chỉ khoảng 2%. Huyện kiến nghị những tuyến quốc lộ đi ngang khu dân cư của huyện phải có lề đường để hạn chế tai nạn giao thông. NGUYỄN DŨNG - NHẪN NAM