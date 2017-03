Đoạn quốc lộ 1A ngang Ninh Bình: Ba năm phải đi cầu tạm

Để phòng tránh tai nạn, cơ quan chức năng cho lắp cầu tạm để qua lại. Đến tháng 8-2008, cầu tạm bị hư hỏng nặng nên cơ quan chức năng phải lắp cầu tạm mới. Anh Nguyễn Văn Thuần, một lái xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng, cho biết có lúc bị kẹt xe tại khu vực cầu tạm này đến vài tiếng đồng hồ.

Ông Phạm Tân Khoa, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Biển Đông (Biển Đông PMU - đơn vị nhận thầu xây dựng cầu Do mới), cho biết cầu Do mới nằm trong gói thầu gồm năm cầu yếu là cầu Vó, cầu Do (Ninh Bình), cầu Tống Giang, cầu Cừ (Thanh Hóa) và cầu Quán Lưu (Hà Tây). Gói thầu này được ký hợp đồng từ ngày 1-4-2008, kinh phí 46 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Nhật Bản. Do quá trình đàm phán kéo dài nên việc thi công bị chậm. Cầu chính sắp bị phá đi để khoan cọc nhồi đầu tiên của cây cầu mới. Dự kiến cầu Do mới sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay.