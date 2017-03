Doanh nhân ngoại bị cưỡng đoạt tài sản hơn 40 ngàn USD

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng công an Q.2, TP.HCM để điều tra về vụ việc, doanh nhân nước ngoài bị 1 nhóm hơn 40 người cưỡng đoạt, lấy đi tài sản có giá trị lớn. Nạn nhân là ông N.M.K (SN 1964, quốc tịch nước ngoài), hiện là giám đốc công ty TNHH C.T.K, trụ sở nằm trên đường số 12, P.Bình An, Q.2.



Lượng hàng thủ công mỹ nghệ bị hàng chục người lấy đi, theo doanh nhân K có giá trị hơn 40 ngàn USD. Ảnh minh họa

Hiện công an đã mời làm việc, tạm giữ đối với 5 người có liên quan đến vụ việc này.

Theo điều tra ban đầu của công an và khai báo của ông K, trong quá trình làm ăn giữa ông và T.T.T.L (SN 1979, ngụ Q.1), giám đốc một công ty TNHH, trụ sở ở đường Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền, Q.2 - có mâu thuẫn với nhau. Mới đây ông L dẫn một nhóm hơn 40 người đến công ty của ông K...

Tại đây, nhóm người trên đã gây áp lực, lấy đi lượng lớn hàng thủ công mỹ nghệ. Được biết số hàng này, theo ông K khai báo, có trị giá khoảng hơn 40 ngàn USD, tương đương hơn 800 triệu đồng. Nhóm người trên đã di chuyển toàn bộ hàng hóa về nhà của 1 đối tượng trong nhóm, là ông T.D (SN 1967, ngụ Q.Phú Nhuận).

Sau khi xảy ra vụ việc, ông K đã trình báo cơ quan công an. Xác định đây là vụ việc có giá trị tài sản khá lớn, liên quan đến doanh nhân nước ngoài, nên công an Q.2 trình báo và phối hợp với đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM mở rộng điều tra.

