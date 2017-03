Doanh nhân Việt bị bắt cóc, tống tiền 7 tỷ đồng tại Trung Quốc

Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu thành công thương nhân người Việt Nam bị bắt cóc khi sang Trung Quốc giao dịch làm ăn. Hai nạn nhân vừa được phía nước bạn trao trả là anh Nguyễn Thế A. (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Đình C. (SN 1987), thông dịch viên của anh A.

Trước đó, Cục cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của chị Hương, vợ của anh Nguyễn Thế A.. Theo trình báo của chị Hương, ngày 27/2 chồng chị và Vũ Đình C. đã nhập cảnh vào Trung Quốc để giao dịch làm ăn với một số người Trung Quốc.

Ngày 8/3, anh A. và anh C. bị một nhóm người Trung Quốc đánh đập, bắt cóc. Các đối tượng sau đó gọi điện thoại về Việt Nam yêu cầu chị Hương phải nộp số tiền 150 vạn Nhân dân tệ để chuộc chồng và người thông dịch viên. Quá trình trao đổi, các đối tượng này còn tăng giá lên thành 200 vạn Nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng).

Lo lắng cho chồng, chị Hương đã chuyển cho các đối tượng số tiền 60 vạn Nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng) vào tài khoản chúng yêu cầu ở Trung Quốc. Sau khi chuyển tiền, chị Hương không thể liên lạc được với nhóm đối tượng này nữa.

Nhận được đơn trình báo, C45 Bộ Công an đã làm công văn hỏa tốc gửi Văn phòng Interpol Việt Nam, đề nghị Cảnh sát trung Quốc phối hợp, trao đổi thông tin để có biện pháp giải cứu hai nạn nhân. Không lâu sau, Cục cảnh sát hình sự Công an Trung Quốc đã xác minh được nhóm người Trung Quốc gồm 15 đối tượng, bắt cóc hai người Việt Nam và phá án thành công. Ngày 12/3, đại diện phía Trung Quốc đã trao trả hai “nạn nhân” vụ bắt cóc trên cho Việt Nam.

Theo một trinh sát, để thực hiện phi vụ bắt cóc trên, nhóm đối tượng người Trung Quốc đã chủ động tìm cách liên hệ với một số chủ doanh nghiệp, thương gia trong các lĩnh vực kinh doanh về nông sản. Chúng dùng thủ đoạn hợp tác làm ăn, mời các bị hại sang Trung Quốc để giao dịch sau đó bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Hiện công an 2 nước vẫn tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra về ổ nhóm bắt cóc này.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)