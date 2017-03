Đời éo le của mẹ con cô gái trẻ giết cha dượng

Trong tấn bi kịch gia đình đẫm máu và nước mắt này, cô gái là hung thủ nhưng cũng có thể coi là nạn nhân.

Màn kịch vụng về bị lật tẩy

Chạng vạng ngày 14/6/2012, các hộ dân khu phố 4, phường Trần Hưng Đạo (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đang chuẩn bị ăn tối thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Chạy ra đường liên thôn, người dân thấy ông Nguyễn Minh Chí (51 tuổi) đang nằm thoi thóp với một vết thương đầy máu ở sau lưng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy nạn nhân bị một vết dao đâm sâu tới phổi, rách cơ hoành dẫn tới tử vong. Khám nghiệm hiện trường không phát hiện hung khí gây án và cũng không có dấu hiệu phản kháng, vật lộn, điều này cho thấy nạn nhân đã bị hung thủ đâm lén từ phía sau.

Màn kịch của hai mẹ con bà Thủy bị công an lật tẩy

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định ông Chí sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (44 tuổi, ngụ tổ 4, phường Trần Hưng Đạo). Bà Thủy cũng là người đầu tiên phát hiện ông Chí bị thương nằm bên đường. Bà Thủy khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, bà đi làm về thì không thấy ông Chí ở nhà nên hỏi con gái riêng của mình là Nguyễn Thị Phương Trâm (26 tuổi) xem có biết dượng đi đâu không?. Trâm trả lời: “Cả ngày nay con không thấy dượng”.

Xách đèn pin đi tìm chồng hờ, bà phát hiện ông Chí đang nằm hấp hối ở đoạn đường cách nhà chưa đầy 100m nên hô hoán cho người dân đến cứu.

Tuy nhiên, những lời khai của bà Thủy đã bị cảnh sát nghi vấn về độ trung thực vì qua điều tra, công an biết rằng trong suốt thời gian chung sống cùng bà Thủy, ông Chí không chịu làm ăn gì mà suốt ngày rượu chè say xỉn, chửi mắng, đánh đập vợ hờ và con riêng của vợ một cách thậm tệ.

Từ những thông tin này, công an tình nghi đây là vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. 4 ngày sau, lực lượng phá án đã thu được con dao gây án được giấu ngay gốc chuối của nhà bà Thủy. Cùng với đó, công an xác định nghi can sát hại ông Chí chính là Nguyễn Thị Phương Trâm.

Làm việc với cơ quan công an, sau nhiều giờ luôn miệng chối tội, kêu oan, cuối cùng mẹ con bà Thủy cũng phải cúi đầu nhận tội. Ngồi trong phòng lấy lời khai, người đàn bà ngoại tứ tuần khóc rưng rức khi nhìn đứa con gái của mình nước mắt sụt sùi, bàn tay run run cầm cây bút viết tường trình về hành vi phạm tội.

Phải đến lúc này, bà Thủy mới nhận ra hậu quả của gần 20 năm chung sống với gã chồng hờ nghiện rượu bệnh hoạn Nguyễn Minh Chí. Lau vội hai dòng nước mắt chảy trên đôi gò má xạm đen vì nắng gió, bà nghẹn ngào kể lại tấn bi kịch của đời mình.

Trả giá vì che giấu sự thật

Bà Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng rừng núi của tỉnh Kon Tum. 18 tuổi, bà Thủy cưới chồng nhưng đến khi có bầu (sau này bà Thủy sinh hạ Nguyễn Thị Phương Trâm - PV) thì bà mới nhận ra chồng mình là kẻ vũ phu bội bạc. Trốn khỏi nhà chồng, bà Thủy dẫn con phiêu dạt nhiều nơi để kiếm sống qua ngày.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Trâm

Năm 1998, thiếu phụ một con này gặp Nguyễn Minh Chí, người đàn ông cũng “lỡ đò” một lần như mình. Không lâu sau đó, bà Thủy và ông Chí đã chung sống như vợ chồng tại nhà của bà mà không đăng ký kết hôn. Nào ngờ từ khi người chồng hờ này xuất hiện thì những sóng gió, oan nghiệt của cuộc đời lại bủa vây lấy bà và cô con gái.

Ông Chí sống như một cây tầm gửi trong nhà bà Thủy. Người vợ sớm khuya nhoai lưng ra làm còn gã chồng hờ thì suốt ngày ăn nhà rồi lang thang kiếm bạn nhậu. Nuôi con đã cực khổ, giờ đây bà Thủy lại phải “đèo bòng” thêm một ông chồng nát rượu, cục cằn, thô lỗ. Đã vậy, mỗi lần say xỉn là ông Chí lại vô cớ chửi mắng hai mẹ con bà Thủy. Nếu bị phản ứng lại dù chỉ một câu thôi là ông Chí sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” hai mẹ con vợ hờ của mình mà không hề thương tiếc.

Đau đớn hơn, trong một buổi chiều đi làm về, bà Thủy như chết lặng khi tận mắt nhìn thấy chồng hờ đang làm “chuyện người lớn” với đứa con riêng của mình, năm đó Nguyễn Thị Phương Trâm mới 12 tuổi.

Dù đã trải qua biết bao đau khổ và sóng gió của cuộc đời nhưng lúc đó bà Thủy đã sụp ngã trước sự thật phũ phàng kinh tởm đang diễn ra trước mắt mình. Trời đất như quay cuồng sụp đổ, nhưng vì quá yếu đuối lại không muốn con gái sẽ mang tiếng với người đời nên bà Thủy đã không đủ cảm đảm đứng ra tố cáo hành vi đồi bại của chồng hờ.

Được nước lấn tới, biết bà Thủy không dám làm to chuyện đồi bại của mình nên Chí lợi dụng vợ đi vắng lại cưỡng ép Trâm quan hệ tình dục. Thậm chí theo lời bà Thủy thì đã một vài lần bà phải nuốt nước mắt vào lòng rồi lặng lẽ đưa Trâm vào bệnh viện để giải quyết hậu quả kinh tởm của chồng hờ gây ra. Không biết có phải do tác động từ chuỗi ngày bị bố dượng hành hạ cả về thân xác lẫn tâm hồn hay không nhưng đến năm 22 tuổi, Trâm đã phát bệnh động kinh, phải chữa trị dài ngày tại bệnh viện cũng như ở nhà.

Còn trong biên bản lời khai của Nguyễn Thị Phương Trâm, chiều 14/6/2012, trong lúc bà Thủy đi làm thuê thì Trâm ở nhà làm cỏ ngoài vườn. Đúng lúc này, ông Chí đi uống rượu về, bước ra vườn, vừa đi vừa chửi rồi cầm khúc cây đập 2 cái vào lưng Trâm, nói với giọng trịnh thượng: “Mẹ mày sao không nấu cơm? Sao mày không vào nhà?”. Trâm vừa định cất lời thì ông Chí quát lớn: “Mày muốn cãi tao à?. Tao đập chết bây giờ...”. Đáp lại, Trâm chỉ im lặng đi vào nhà để nấu cơm.

Tưởng rằng nín nhịn như vậy thì cha dượng sẽ không sinh sự nữa, nào ngờ Trâm đang đứng ở nhà bếp để bật điện tìm đồ nấu ăn thì ông Chí lấy con dao bầu phóng mạnh vào người Trâm. Rất may là Trâm đã né được và con dao rớt ngay dưới chân cô ta. Trâm quay lại hỏi: “Con làm gì mà dượng lấy dao phóng con?”. Ông Chí chửi thô tục một chặp rồi quay lưng đi ra ngoài.

Nỗi khổ đau, nhục nhã dồn nén bao năm đến hôm đó thì bất ngờ bung ra, Trâm cúi xuống nhặt lấy con dao bầu rồi phóng mạnh về phía cha dượng. Con dao cắm phập vào lưng khiến ông Chí lảo đảo chạy ra ngoài đường phía trước nhà khoảng gần 100m thì gục xuống...

Một lúc sau, bà Thủy đi làm về và Trâm kể lại toàn bộ sự việc. Bà Thủy hoảng hốt chạy đi tìm chồng hờ thì thấy ông này nằm ở bên đường, còn thoi thóp thở nên hô hoán gọi mọi người trong xóm đưa đi cấp cứu. Sợ bị công an phát hiện, Trâm lấy con dao gây án mang đi giấu ở gốc cây chuối sau nhà rồi hai mẹ con cùng bàn tính và thống nhất lời khai nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên chỉ sau 4 ngày gây án, hung thủ thực sự của vụ án đã sa lưới.

Vụ án mạng đã làm rung động phố núi Kon Tum, tuy hung thủ đã bị bắt và chờ ngày phán quyết của pháp luật nhưng đó là một bài học đau lòng cho những người có hành vi không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm. Giá như năm xưa bà Thủy mạnh dạn tố cáo hành vi xâm hại tình dục của chồng hờ đối với con gái riêng của bà thì ngày nay con bà đâu có trở thành kẻ sát nhân, ông Chí cũng không càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn bê tha nhậu nhẹt và phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Giá như ngay sau khi biết con gái gây án, bà Thủy động viên con gái ra đầu thú với cơ quan công an thì con bà đã được hưởng phần nào sự khoan hồng của pháp luật, bà cũng không phải đối diện với công tác điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Giá như bà Thủy không im lặng trước cái ác thì chắc rằng cái ác đã không sinh sôi và càng lúc càng trầm trọng...

Theo Pháp luật Việt Nam