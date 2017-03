Đội mũ không đúng cách sẽ không có tác dụng

Số ca phẫu thuật chấn thương sọ não tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm 70% Đà Nẵng: ba ngày không có ca chấn thương sọ não nào. Hôm qua (18-12), Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tính đến 14 giờ chiều có 20 ca chấn thương sọ não do TNGT. So với những ngày trước khi có quy định đội MBH là giảm rất nhiều. Tại Khoa Ngoại thần kinh, trước đây, mỗi ngày phẫu thuật do chấn thương sọ não trên dưới 16 ca, gần đây chỉ khoảng từ ba đến bốn ca. Tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, bác sĩ Huỳnh Đình Lai - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, cho biết: “Trước đây có ngày tôi tiếp nhận năm ca nhưng chết cả năm do chấn thương sọ não quá nặng, nhưng ba ngày nay không có. Bây giờ chưa có thể có số liệu so sánh chính xác nhưng tình hình rất khả quan!”. T.VŨ - D.TÍNH