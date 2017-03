Đội mũ ngành Công an, chạy xe SH đi... cướp

Trưa ngày 17/3, tuyến đường Lã Xuân Oai (đoạn qua phường Trường Thạnh, quận 9 - TPHCM) khá vắng vẻ.

Lúc này từ hướng ngã 3 chợ Long Trường, bà Phạm Thị Đỏ đi đám cưới về mặc áo dài khoét cổ chạy xe máy ra hướng ngã tư Thủ Đức. Bất ngờ từ phía sau, 2 đối tượng đội nón bảo hiểm ngành Công an đi trên xe Honda SH BKS 59B1-15.193 chạy lên ép sát rồi giật sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ (tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng) trên cổ bà Đỏ.

Nạn nhân chỉ kịp ú ơ truy hô “cướp, cướp” rồi tăng ga đuổi theo.

Đối tượng Hồ Hoàng Minh và chiếc nón bảo hiểm ngành Công an cùng đồng bọn đi cướp tài sản

Đúng lúc này, tổ tuần tra CSGT Công an quận 9 do trung úy Nguyễn Minh Hồng làm tổ trưởng đang chạy lên từ hướng ngược lại. Phát hiện và nhanh chóng nắm rõ vụ việc, 2 chiến sĩ CSGT là thượng sĩ Huỳnh Thanh Quan và trung sĩ Trần Hữu Phước liền quay đầu xe môtô đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi nhiều km và 2 tên cướp liên tục dùng nón bảo hiểm chống trả nhưng quyết không để chúng thoát nên khi đến ngã 3 giao đường số 17 - Lã Xuân Oai, các chiến sĩ Công an đã ép ngã xe 2 tên cướp. Chúng liền bỏ chạy vào khu đất dự án Đông Tăng Long rộng hơn 160 hecta đầy cỏ cây rậm rạp. Thượng sĩ Quan liền chạy theo thì bị một tên dùng nón bảo hiểm đánh trả và luôn miệng la to “tao bị nhiễm HIV rồi”…

Không tỏ vẻ lo sợ, anh Quan cùng người đồng đội và được sự có mặt hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường Trường Thạnh đã khống chế bắt gọn tên cướp. Tên còn lại nhanh chân chạy thoát và hiện đang bị lực lượng Công an, dân phòng, bảo vệ dân phố địa phương ráo riết truy bắt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai tên Hồ Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ quận 2 - TPHCM).

Tên Minh cho biết bản thân là con nghiện và đang bị nhiễm HIV. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Công an phát hiện trong người đối tượng có 1 thẻ điều trị Methadone do Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM cấp.

Nạn nhân Phạm Thị Đỏ bày tỏ lòng cảm kích trước hành động truy bắt tội phạm của 2 CSGT

Nạn nhân Phạm Thị Đỏ vô cùng phấn khởi chia sẻ: Dù tài sản hiện chưa lấy lại được do tên cướp còn lại giữ và đang bị truy bắt, nhưng bà vô cùng cảm kích trước hành động của lực lượng Công an nói chúng, các chiến sĩ CSGT Công an quận 9 nói riêng đã quyết truy bắt tội phạm, đem đến sự bình an cho người dân.

Theo Vũ Lê (Dân trí)