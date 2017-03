Đôi nam nữ bị bắn chết ngay trên ôtô

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào vào khoảng ba giờ cùng ngày một số người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ. Khi đến sáng nhiều người đi tập thể dục thì phát hiện chiếc ôtô màu đen mang biển số TP.HCM dừng đậu bên đường có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Hiện trường vụ án.



Khi đến lại gần kiểm tra mọi người phát hiện bên trong có hai người gồm một nam, một nữ đã tử vong nên báo cơ quan công an. Lực lượng công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông có tên Đinh Khắc Tú (42 tuổi, ngụ quận 12), nạn nhân nữ là Bùi Thị Thời (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Nạn nhân Thời bị bắn một phát đạn xuyên qua đầu.

Viên đạn bắn xuyên qua cửa kính.

Tại hiện trường, chiếc xe bảy chỗ bị đạn xuyên qua thủng ba lỗ trên cửa kính hai bên. Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng người bắn đã nổ 3 phát súng bằng loại súng K54.

Sau khi xảy ra vụ việc, chiếc xe hiệu Toyota Fortuner đã tự động khóa cửa nên công an phải dùng chìa khóa phụ để mở cửa. Trên tay anh Tú vẫn cầm khẩu súng ngắn.

Đến 11 giờ công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Chủ ôtô từ TP.HCM cũng đã đến hiện trường mở cửa xe phục vụ công tác điều tra.