Đôi nam nữ bị đánh ở bến Ninh Kiều là dân 'hai ngón'

Sáng 15-2, báo cáo về tình hình đón tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại cuộc họp giao ban Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: Vụ đánh nhau trên cầu đi bộ ở bến Ninh Kiều xảy ra vào mùng 3 tết hiện đã được công an xác minh, làm rõ và sẽ xử lý theo quy định pháp luật.



Cảnh đánh nhau cắt từ clip.

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, đôi nam nữ bị đánh tên N. va Ng. là hai người trước đó đã móc túi của khách du xuân. Hai người này đã móc túi lấy 1,2 triệu đồng của một số sinh viên, học sinh. Sau đó nhóm sinh viên chạm mặt N. và Ng. tại khu vực cầu đi bộ bến Ninh Kiều nên giữa hai bên xảy ra cự cãi. Bốn nữ sinh viên, học sinh đã đánh N. và Ng., sau đó N. bỏ chạy.

“Sự việc xảy ra trong khoảng 2-3 phút và khi lực lượng công an, dân phòng có mặt thì nhóm đánh nhau đã rời khỏi hiện trường. Qua xác minh, công an đã làm rõ nhóm đánh N. và Ng. và đã mời làm việc để có hướng xử lý. Riêng N. và Ng. hiện đã rời địa phương. Trong sự việc này, chúng tôi khẳng định bản chất không quá như thông tin trên mạng, không phải công an và dân phòng thờ ơ, đúng là dân mình quá thờ ơ khi chứng kiến sự việc mà không can thiệp kịp, còn công an khi nắm sự việc lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt ngay để xử lý” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.



Thanh niên áo trắng đeo ba lô cố can nhóm đánh nhau.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video clip có thời lượng trên một phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh một đôi nam nữ trên cầu đi bộ bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Sự việc được cho là xảy ra ngày 10-2 (mùng 3 tết). Nam nữ thanh niên bị đánh nằm chịu trận. Cũng trong video clip thể hiện thời điểm đôi nam nữ bị đánh có rất nhiều người qua lại nhưng chỉ có một thanh niên đứng ra ngăn cản. Công an quận Ninh Kiều sau đó đã vào cuộc xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.