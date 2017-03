Đôi nam nữ lõa thể gục chết trong nhà nghỉ

Ngày 6/9, Công an thị xã Phúc Yên cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ cái chết của đôi nam nữ thanh niên trong một nhà nghỉ Bảo An (đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).







Người dân địa phương kéo đến xem công an khám nghiệm hiện trường



Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 5/9, một đôi nam nữ, trong đó người nữ còn rất trẻ, đi xe máy đến thuê trọ tại nhà nghỉ Bảo An. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng, gọi cửa nhưng không thấy hai người này trả lời.Nghi có điều chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ liền lấy chìa khóa phụ mở cửa thì bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ không mảnh vải che thân, nằm chết trên vũng máu. Người thiếu nữ bị nhiều vết đâm vào lưng và ngực. Còn nam thanh niên chết trong tư thế ngồi, lưng dựa vào tường.Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phúc Yên đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 1 xe máy, 1 con dao Thái Lan.Thông tin ban đầu, danh tính của nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1991), thiếu nữ là Nguyễn Thị Ch. (SN 1997), cùng trú ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.Được biết, L. và C. có quan hệ huyết thống gần, yêu nhau và bị gia đình ngăn cản nên rủ nhau bỏ đi.Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.