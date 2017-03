Đôi nam, nữ mang súng AK lên núi lập lán bán heroin

Sau một thời gian theo dõi, ngày 7-6, Công an huyện Tương Dương phối hợp Công an xã Yên Tĩnh lên núi Pu Muộng (bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh) bắt gọn Lô Thị Mùn (37 tuổi, trú bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh) và Hờ Dúa Chò (46 tuổi, trú bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).



Cặp đôi Lô Thị Mùn và Hờ Dúa Chò bị bắt giữ cùng khẩu súng AK.

Công an thu giữ 290 g heroin, 1.228 viên hồng phiến, một khẩu AK, 21 viên đạn và nhiều tang vật khác.



Thời gian gần đây, Chò cặp bồ với Mùn, sống với nhau như vợ chồng. Để có tiền ăn chơi, Mùn rủ Chò mua sắm súng đạn, dựng lán trên núi Pu Muộng để bán mua bán ma túy. Chò luôn mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt.

Sau khi công an phát hiện cặp đôi Mùn, Chò lập lán bán ma túy trên núi, đã đẩy đuổi, vây bắt nhưng cả hai chạy vào rừng sâu trốn tránh.



Súng AK, đạn và các tang vật công an thu giữ.

Vừa qua, Mùn, Chò lại liều lĩnh mang theo súng đạn trở ra lập lán trên đỉnh núi Pu Muộng công khai bán ma túy cho người nghiện. Trước tình hình trên, Công an huyện Tương Dương lập chuyên án mang bí số 1316M để theo dõi và tìm cách bắt giữ mà không bị nổ súng chống trả.



Hiện Cơ quan Công an huyện Tương Dương đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.