Đôi nam nữ nghi nhảy cầu tự vẫn

Tắc đường cục bộ trên cầu do người dân kéo đến theo dõi vụ việc



Theo Hoàng Sơn (TNO)

Khoảng 9 giờ 20 phút sáng nay 14.8, tại Cầu Lâu (hay còn gọi là cầu Câu Lâu cũ, thuộc thôn Triêm Nam, xã Điện Phương, H.Điện Bàn, Quảng Nam), một đôi nam nữ đã gieo mình xuống sông Thu Bồn tự vẫn.Theo thông tin ban đầu, qua kiểm tra các giấy tờ liên quan còn để lại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đôi nam nữ này đều 21 tuổi, cùng trú tại xã Điện Nam Đông (H.Điện Bàn) là N.P.H và K.T.H.Ngoài ra, tại hiện trường, nhiều người còn tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh do K.T.H để lại cho gia đình, một chiếc xe máy mang BKS 92D-144.04.Theo một số người dân tại khu vực xảy ra vụ việc, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, họ thấy đôi nam nữ cùng ngồi trên xe máy nói chuyện với nhau.Sau đó, bất ngờ chị H. leo lên thành cầu nhảy xuống sông trước, tiếp đó, anh H. cũng nhảy theo.Hiện người dân địa phương cùng lực lượng Công an xã Điện Phương huy động tàu thuyền đến khúc sông trên để tìm kiếm đôi nam nữ. Tuy nhiên, do nước chảy mạnh, đến 11 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai nạn nhân.