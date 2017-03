Đôi nam nữ trói tay nhau chết dưới sông

Theo nhiều người phán đoán, có khả năng cả hai cùng nhau tự tử.







Hiện trường nơi xảy ra vụ chết 2 người



Theo Giadinhnet/ Báo Tây Ninh

Vào khoảng 11 giờ ngày 3.8 tại khu vực cống ngăn lũ thuộc ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng-Tây Ninh, nhiều người hiếu kỳ tụ tập đến xem cảnh tìm vớt thi thể một cặp nam nữ chết dưới sông.Trước đó, một người dân trong khu vực phát hiện chiếc xe Wave màu đỏ, BS 70F3-9975 dựng trên bờ sông và báo tin cho Công an xã An Hoà. Sau khi truy tìm chủ sở hữu chiếc xe wave thì được biết người điều khiển chiếc xe này là Hồ Văn C., 19 tuổi ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng.Chiều cùng ngày, hai thi thể đã được vớt lên, bước đầu xác định danh tính nạn nhân là anh C. và chị Nguyễn Thị Thu N., 17 tuổi ngụ ấp An Hội, xã An Hòa. Cả hai chết trong tư thế hai tay được cột vào nhau bằng dây sạc pin điện thoại di động. Theo nhiều người phán đoán, có khả năng cả hai cùng nhau tự tử.Nguyên nhân vụ việc đang được Công an Trảng Bàng điều tra làm rõ.