Đòi nợ bằng… “bom xăng”

Trước đó, rạng sáng 13/10, một đối tượng điều khiển xe máy đã ném chai xăng đang cháy vào cổng nhà anh Hà Văn Ngọc (SN 1987, ở làng nghề, xã Liên Hà). Do được người dân phát hiện, dập tắt kịp thời nên ngọn lửa đã không lan sang xưởng mộc của các hộ dân liền kề. Sau đó, sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan công an. Khẩn trương điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự xác định nhiều khả năng nguyên nhân dẫn đến vụ việc có liên quan đến nợ nần.



Qua rà soát các đối tượng nằm trong diện nghi vấn và thu thập thông tin liên quan, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Đình Huy nên đã tiến hành triệu tập, đấu tranh. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đã cầm “bom xăng” ném vào cửa nhà anh Ngọc. Nguyên nhân do trước đó anh Ngọc có vay của đối tượng này 100 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nhưng không được, khoảng 2h sáng 13/10, Huy cầm vỏ chai và một mảnh vải rồi điều khiển xe máy ra khỏi nhà. Khi đi đến đoạn đường vắng, đối tượng tháo xăng của xe máy cho vào chai rồi tìm đến nhà “con nợ”. Thấy ngọn lửa bùng cháy, Huy đi xe xuống Hà Nội thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm.



Theo lời khai của Nguyễn Đình Huy, số tiền 100 triệu đồng được đối tượng này vay của người quen với lãi suất 6 triệu đồng/tháng, sau đó cho anh Ngọc vay lại để kiếm lời. Vài tháng đầu anh Ngọc trả lãi đầy đủ nhưng nhiều tháng gần đây, người vay không có điều kiện hoàn trả như thỏa thuận nên Huy đã nghĩ cách dằn mặt “con nợ”.



Theo ANTĐ