Đòi nợ… bằng mìn

Hậu quả, bà Nguyễn Thị Nhị (70 tuổi) là vợ ông Ky và cháu nội Nguyễn Thị Diệu Ngọc (20 tuổi), đều cùng trú tại xã Thượng Mỗ, H.Đan Phượng, bị thương ở mặt, tay chân.



Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội đã kết hợp cùng Công an H.Đan Phượng xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra.



Nguyên nhân ban đầu xác định là do các con của ông Ky vay nợ của một số người, tới nay vẫn không có khả năng trả nợ nên bị số người này đe doạ.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra.



Theo Hà An (VNE)