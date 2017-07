Đòi nợ bằng súng, bom xăng ở Nha Trang

Khuya 15-7, tại thôn Võ Cang (xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang), người dân hoảng hốt khi nghe một tiếng nổ lớn. Khi họ chạy ra thì phát hiện một nhóm thanh niên gần 10 người chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Một phụ nữ là vợ ông Nguyễn Đức Phong đang nằm bất tỉnh trước nhà do bị xịt hơi cay vào mặt.

“Nhận tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường và sau ít phút truy đuổi đã bắt được Phùng Nguyên Tấn. Tấn khai nhận do con ông Phong nợ tiền nên huy động đàn em đến đòi nợ. Trước khi đi, nhóm Tấn chuẩn bị súng tự chế, mã tấu, bình xịt hơi cay... Khi đến nơi, con ông Phong không chịu trả nợ nên nhóm Tấn nổ súng, xịt hơi cay”, zing.vn dẫn lời Trung tá Đỗ Xuân Kiều, tổ trưởng tổ tuần tra Đội Cảnh sát 113, cho biết như trên. Cũng theo Trung tá Kiều, sau khi bắt nhóm thanh nhiên, công an còn thu giữ thêm 10 chai thủy tinh chứa đầy xăng.