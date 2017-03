Đòi nợ kiểu côn đồ

Do mâu thuẫn nợ nần với chị N.T.T.H (SN 1972, thường trú ở Canada), khoảng 17 giờ 30 ngày 29-4-2012, Trinh gọi điện thoại rủ Do cùng đi đòi nợ. Trinh hứa nếu đòi được 383 triệu đồng từ chị H., sẽ cho Do 140 triệu đồng. Thấy ngon ăn, Do gật đầu đồng ý. Để có thêm lực lượng hùng hậu uy hiếp con nợ, Do rủ thêm Chi cùng ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) thực hiện. Cả nhóm kéo đến quán cà phê trên đường Quang Trung, P8, GV để gặp Trinh. Tại đây, Trinh đưa hình chị H. cho cả bọn xem và cho biết chị H. đang ở trong khách sạn Q.T 2 gần đó.

Trinh và Chi tại CAQ Gò Vấp

Đến 18 giờ cùng ngày, khi thấy chị H. điều khiển xe máy từ khách sạn ra, cả bọn bám theo. Đi được một đoạn, Chi ép xe chị H. vào lề đường. Trinh và đồng bọn tiến tới gây sự rồi ập vào đánh chị H. Lúc này, người dân đổ đến xem rất đông nên cả bọn kéo chị H. vào quán ăn gần đó để nói chuyện. Trinh và chị H. tiếp tục cãi vã về chuyện tiền bạc. Chị H. gọi điện cho anh trai Nguyễn Hồng H. mang tiền đến trả cho Trinh. Tuy nhiên, khi anh H. vừa đến nơi, ba thanh niên nhầm tưởng anh H. báo công an nên ra sức đuổi đánh. Quá sợ hãi, anh H. vội bỏ chạy để lại chiếc xe máy.

Thấy cả nhóm gây ồn ào, mất trật tự, chủ quán yêu cầu ra chỗ khác. Trinh chở chị H. đến quán karaoke Đ.H (P10QGV), ép viết giấy nợ Chi 622 triệu đồng. Sợ bị hành hung, chị H. đành viết theo yêu cầu của chúng. Không chỉ thế, Do còn bắt chị H. phải đưa trước 50 triệu đồng. Khi chị H. trả lời không có tiền, Do liền đòi lấy xe máy và hộ chiếu để cầm cố.

Quá bức xúc trước hành vi côn đồ của chúng, chị H. đã trình báo vụ việc cho CAP8 và CA quận Gò Vấp. Ngày 30-4-2012, ba đối tượng Chi, Trinh, Do được triệu tập đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, chúng thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt chiếc xe máy và hộ chiếu của chị H. Vật chứng vụ án đã được thu hồi để trả cho người bị hại.

