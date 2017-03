Đòi nợ thuê bằng roi điện và súng ngắn

Từ ngày 2/8 đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Lê Trọng Nam, trú tại Phan Bội Châu, phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM; Đinh Xuân Sơn và Nguyễn Văn Danh, đều trú tại Đông Phương, Kiến Thụy, TP Hải Phòng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ thuê.

Trở lại việc, ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của ông Hoàng Văn Năng, trú tại quận Tân Phú, TP HCM về việc ông vay nợ của vợ chồng Lê Trọng Nam và Võ Thị Ngọc Duyên, ở Phan Bội Châu, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đến hẹn chưa có tiền trả nợ nên vợ chồng Nam, Duyên cùng một nhóm đối tượng khác ở TP Hải Phòng chuyên đòi nợ thuê, nhiều lần tổ chức bắt giữ đánh đập, dùng roi điện, súng ngắn đe dọa, buộc ông viết giấy nhận nợ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ ông Năng có vay nợ của vợ chồng Nam một số tiền, chưa trả. Khoảng tháng 6/2010 vợ chồng Nam, Duyên kể vụ nợ này với Nguyễn Thị Thu Vân, trú ở ấp 3, khu đô thị An Khánh, quận 2, TP HCM. Vân giới thiệu Nam đến gặp Danh và nhờ đòi ông Năng số tiền nợ. Danh nhận lời và tìm gặp Sơn (bạn Danh) để thống nhất với vợ chồng Nam, Duyên làm giấy ủy quyền cho Sơn với nội dung: Số tiền ông Năng nợ vợ chồng Nam, Duyên sẽ chuyển thành tiền ông Năng nợ Đinh Xuân Sơn, để Sơn và Danh làm căn cứ đòi nợ.

Sau đó các đối tượng đã gọi ông Năng đến nhà Nam. Tại đây Nam, Vân, Danh, Sơn đã gây áp lực và ép ông Năng phải ký vào giấy nhận nợ với số tiền 5,496 tỷ đồng. Sau khi ông Năng ký giấy xác nhận nợ, Nam đóng sập cửa lại để Danh và Sơn dùng roi điện gí vào người đe dọa sẽ bắn giết cả vợ con ông.

Tiếp theo, ngày 9/7, Sơn, Nam, Danh và Vân gọi điện thoại cho ông Năng tới quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nam dùng xe máy buộc ông Năng đến nhà Vân. Khi ông đến nơi, các đối tượng tiếp tục dùng roi điện gí vào người và giữ ông cho đến 23h cùng ngày mới cho về.

Không dừng lại ở đây, ngày 10/7, Nam, Sơn, Danh, Vân và một đối tượng tên là Bần lại gọi điện hẹn gặp ông Năng đến một khách sạn mà Bần đang trú ở đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh và giữ ông lại tại đây, đến sáng 11/7, Danh và Bần buộc ông lên xe ôtô chạy lòng vòng trong TP HCM và tỉnh Bình Dương tới 23h30' cùng ngày mới thả ông Năng về.

Khoảng 3 - 4 hôm sau, ông Năng liên tục bị đe dọa và yêu cầu đến một nhà hàng trên đường Nơ Trang Long, quận Tân Bình, rồi ép ông lên xe ôtô, trên xe có Hùng "trắng" ở TP Hải Phòng, đến quán nhà sàn ở quận 12. Tại đây Hùng "trắng" tiếp tục đe dọa và giữ ông đến 2h sáng hôm sau. Một đàn em của Hùng "trắng" rút súng ngắn đe dọa ông Năng, nên ngày 27/7 buộc ông phải chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của Sơn.

Do quá lo sợ, ngày 28/7 ông Hoàng Văn Năng đã làm đơn gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Sau khi xác minh làm rõ, cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan.





Theo Đào Minh Khoa (CAND)