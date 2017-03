Đòi nợ thuê bị bắt quả tang

Nguyễn Viết Mẫn (30 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An), làm nghề môi giới bất động sản, mua một lô đất tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đặt cọc 100 triệu đồng và bán lại cho Phạm Vinh (35 tuổi, trú phường Cẩm Châu, TP Hội An), nhận của Vinh số tiền đặt cọc 200 triệu đồng. Tuy nhiên, vì làm ăn thua lỗ, Vinh không mua lô đất.

Do quen biết nên chủ lô đất đã trả lại tiền đặt cọc cho Mẫn. Nhưng tiền đặt cọc của Vinh thì Mẫn "ẵm" luôn nên Vinh bàn bạc với Y cùng 3 "đàn em" của Y tìm Mẫn khống chế, ép phải ghi giấy nợ 150 triệu đồng; đồng thời đe dọa ép gia đình của Mẫn lấy 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để cầm cố. Song, không cầm cố được sổ đỏ, Y cùng đồng bọn lại uy hiếp Mẫn, tính lãi suất mỗi ngày 10%.

Khi Y đang nhận số tiền 50 triệu đồng từ Mẫn thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.





Theo Kim Thái (CAND)