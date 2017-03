Đòi nợ thuê - một "thế giới ngầm"

Đặc biệt là khi cùng đường hoặc hoảng loạn, con nợ thường cầu cứu, tố cáo hành vi của bọn chúng đến cơ quan công an, đây là điều mà chẳng băng nhóm giang hồ nào muốn chạm phải dẫu số má lớn đến đâu đi chăng nữa.

Kỳ I: Những hợp đồng tỉ lệ 5 - 5

Gần đây, trên địa bàn TP.HCM ngày càng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến dân đòi nợ thuê, từ đâm chém cho đến bắt cóc con nợ để đòi tiền chuộc. Trong phóng sự này, phóng viên sẽ giới thiệu đến bạn đọc những phương thức, thủ đoạn của các băng nhóm đòi nợ thuê. Và dân đòi nợ thuê là những băng nhóm giang hồ chuyên nghiệp hay chỉ là các băng nhóm du đãng thích lấy bạo lực làm kế mưu sinh.

1. Một ngày đầu tháng 9/2010, ông Hoàng Quỳnh (để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, chúng tôi xin phép đổi tên của nhân vật - PV) một doanh nhân đang gặp khó khăn trong công việc bỗng nhận được điện thoại. Phía đầu dây bên kia tự xưng mình là người quen cũ và người quen cũ này tạm thời đang giữ em ruột ông Hoàng Quỳnh tại một địa điểm ở TP.HCM, nếu như muốn thấy em mình lành lặn trở về, ông cần chuẩn bị sẵn 1,1 tỉ đồng để nộp tiền chuộc mạng theo địa điểm mà "người quen cũ" này đưa ra.

Sau khi giới thiệu nội dung sơ lược với ông Quỳnh, người quen này chuyển máy điện thoại cho ông được nói chuyện với em trai mình để chứng minh rằng "hàng thật đúng giá". Hoang mang trước sự việc vừa xảy ra, ông Quỳnh đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM (PC45) để trình báo toàn bộ vụ việc. Ngay lập tức, các cán bộ Đội 2, PC45 thực hiện kế hoạch áp sát và bắt gọn toàn bộ những người đang giam giữ em trai ông Quỳnh tại một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10).

Theo lời khai của đối tượng Vũ Hoàng Nhân, kẻ cầm đầu băng nhóm bắt cóc trên, thì một phụ nữ tên Thùy Trang đã mướn bọn chúng thực hiện phi vụ này. Thông qua người quen, bà Trang tiếp cận được với vợ cũ của Nhân và ngỏ ý muốn vợ Nhân nói với chồng mình về trường hợp cần được giúp đỡ của bà Trang. Sau khi nghe vợ cũ thông báo lại yêu cầu của bà Trang, Nhân đồng ý thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê này cho bà Trang, theo tỉ lệ ăn chia là 5-5. Nếu như Nhân đòi được 1,1 tỉ đồng chúng sẽ được 550 triệu đồng. Và bà Trang đã đồng ý.

Sau khi đạt được thỏa thuận với bà Trang, Nhân nhanh chóng gọi điện thoại để điều động các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đến nhà Nhân để cho ra đời một băng nhóm đòi nợ thuê theo kiểu "cấp tốc". Kế hoạch được bọn chúng đặt ra là cần thiết phải bắt giữ được người thân của ông Quỳnh để gây sức ép buộc ông phải trả đủ số tiền 1,1 tỉ đồng theo yêu cầu của bà Trang. Qua nhiều ngày điều nghiên, băng nhóm của Nhân phát hiện ra được Hùng là em ruột của ông Quỳnh thường hay đi lại trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Một trưa tháng 9/2010, bọn chúng quyết định ra tay.

Theo chỉ đạo của Nhân, tất cả thành viên trong băng nhóm này sẽ âm thầm bám theo anh Hùng ngay khi anh vừa rời khỏi nhà. Đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, lợi dụng buổi trưa không có nhiều người lưu thông, bọn chúng đã ép sát xe máy của anh Hùng, yêu cầu xuống xe và đi theo bọn chúng. Hoảng sợ trước một nhóm người lạ mặt đằng đằng sát khí, anh Hùng buộc phải làm theo những gì chúng yêu cầu.

Có được con tin, bọn chúng đưa anh Hùng về giấu tại một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh, thay phiên nhau khủng bố tinh thần và đánh đập để buộc anh gọi điện thoại về nhà cho anh trai mình thông báo tình hình. Sau đó, chúng báo tin cho ông Quỳnh và yêu cầu ông mang tiền đến chuộc em về. Tuy nhiên, băng nhóm đòi nợ thuê của Nhân đã nhanh chóng nhập kho khi phi vụ chưa kết thúc.

Thùy Trang - người chấp nhận chia tỉ lệ 5 - 5 cho băng nhóm của Vũ Hoàng Nhân

Lần theo lời khai của Nhân, cơ quan công an đã tạm giữ bà Thùy Trang để phục vụ công tác điều tra. Tại Cơ quan Công an, bà Trang khai rằng, do trước đây ông Quỳnh có hùn hạp làm ăn chung với bà trong lĩnh vực buôn bán thiết bị điện. Làm ăn chung được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn, nên ông Quỳnh quyết định rút vốn ra khỏi liên doanh với bà Trang. Tuy nhiên, theo lời khai của bà Trang thì lúc này ông Quỳnh còn đang nợ bà số tiền tổng cộng là 1,1 tỉ đồng. Để có thể thu hồi được số nợ này, Trang đã nhớ đến băng nhóm đòi nợ thuê của Nhân. Trước đó, có vẻ như Trang muốn tự mình huy động bà con trong dòng tộc để tự thành lập băng nhóm bắt cóc, nhưng về sau, không hiểu vì lý do gì, Trang đã thay đổi chủ ý và tìm đến nhờ Nhân.

2. Mang chuyện băng nhóm của Nhân với hàng loạt chuyện bắt cóc đòi nợ, đánh đập đòi tiền chuộc sang hỏi một tay giang hồ có số má tại quận 3 về cách thức đòi nợ của băng nhóm chuyên nghiệp. Tay giang hồ từng có bữa tiệc tuyên bố gác kiếm rất hoành tráng này nói rất gọn: "Giang hồ chuyên nghiệp đòi nợ cũng theo nguyên tắc "chỉ nắm thằng có tóc, không dại nắm kẻ trọc đầu”. Mấy thằng mà em vừa kể ra đa phần là dân du đãng thôi, giang hồ nào mà dại đến mức làm lùm xùm để đánh động công an bao giờ. Không thằng giang hồ nào dại thế. Duy ngày xưa có đám Năm Giao chơi cũng ác, nhưng đó là chuyện của cái thời xa lắc rồi".

Năm Giao, tên thật là Lê Xuân Giao. Giao là dân quận 4 chính gốc ngay từ thời mà giang hồ Sài Gòn đi đâu cũng rêu rao "trai quận 4, gái quận 8", ý đề cập đến chuyện "trai tứ chiếng, gái giang hồ". Tuy nhiên, có nhiều tay giang hồ cho biết Năm Giao chủ yếu coi sóc địa bàn quận Bình Thạnh. Chuyện này thực hư chẳng biết như thế nào, nhưng chắc chắn Năm Giao chính là nỗi kinh hoàng của giới nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ cải lương ở thời điểm y còn có thể "hô mưa gọi gió" chỉ nhằm một mục đích duy nhất làm cho con nợ "ói" ra tiền (!).

Năm Giao là một nhân vật khá quái, hắn là giang hồ nhưng lại ghiền cải lương đến mức ngoài hỗn danh giang hồ, hắn còn có cả nghệ danh là nghệ sĩ Phương Giao. Dân trong giới còn đồn, Năm Giao từng có một chương trình ca nhạc tài tử cho riêng mình, hệt như một liveshow của các ca sĩ trẻ bây giờ. Quá trình từ du đãng thành giang hồ, rồi từ giang hồ thành hung thần trong giới nghệ sĩ của Năm Giao là cả một câu chuyện dài mà trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ không đề cập đến.

Trở lại chuyện đòi nợ thuê. Đòi nợ thuê bao giờ cũng là phi vụ béo bở mà tất cả các băng nhóm giang hồ đều muốn thực hiện. Tuy nhiên, hợp đồng đòi nợ thuê luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là khi cùng đường hoặc hoảng loạn, con nợ thường cầu cứu, tố cáo hành vi của bọn chúng đến cơ quan công an, đây là điều mà chẳng băng nhóm giang hồ nào muốn chạm phải dẫu số má lớn đến đâu đi chăng nữa. Như vậy, có thể thấy đa phần đám bắt cóc đòi nợ thuê thường không do các tay giang hồ chuyên nghiệp làm. Không ít trường hợp, có hợp đồng đi đòi nợ thuê nhưng đến nơi, băng nhóm đòi nợ thuê lại phản kèo không đòi nợ thuê nữa, mà yêu cầu người bị đòi nợ chỉ cần "xía" ra cho chúng ít tiền, chúng sẽ biến mất. Trò này, giang hồ gọi là "dân mạt hạng tống tiền kẻ đường cùng".

Do thiếu tiền làm ăn, anh Duy Linh có mượn của ông Hoàng Hữu Chương 700 triệu đồng và sẽ trả dần theo phương thức trả góp là 100 triệu/tháng, lãi suất khoảng 12%/tháng. Anh Linh mang số tiền này về cho một người khác vay lại để kiếm lãi suất chênh lệch. Không may cho Linh là người được anh cho vay lại làm ăn thua lỗ, nên mất khả năng chi trả. Anh Linh đã làm nhiều cách nhưng con nợ vẫn không đào đâu ra tiền để hoàn nợ cho anh. Lúc này, Hoàng Hữu Chương cũng liên tục gọi điện thoại hối thúc Linh thanh toán số tiền anh đã vay mượn, lúc này cả vốn lẫn lãi đã lên đến 1,2 tỉ đồng.

Con nợ của mình mất khả năng chi trả khiến anh cũng lâm vào tình trạng "người còn, tiền không". Sau nhiều lần khất nợ, cuối cùng Hoàng Hữu Chương cũng đã không còn kiên nhẫn được nữa. Y lệnh cho cháu mình là Hoàng Hữu Thìn đang làm chủ một tiệm cầm đồ thay mặt y, kiếm gấp một băng đòi nợ thuê chuyên nghiệp để thu hồi khoản tiền mà y đã cho anh Linh vay, với giá tiền công cho băng đòi nợ thuê này là 600 triệu đồng, tức tỉ lệ ăn chia là 5-5 đi kèm điều kiện là băng nhóm này sẽ hoạt động theo sự điều động của Hoàng Hữu Chương.

Chủ nợ Hoàng Hữu Chương tại cơ quan điều tra và 2 tên đàn em

Không phụ lòng mong mỏi của chú, Thìn nhanh chóng gom được vài tay đâm chém có số má trong khu vực về quy phục dưới trướng của Hoàng Hữu Chương. Một kế hoạch hành động bắt đầu được thực hiện.

Đầu tiên, hai chú cháu Chương và Thìn chỉ đạo cho đám "đàn em mướn" tìm đến nhà của anh Linh, dùng vũ lực ép Linh ra nhà trọ để giam lỏng, đánh đập và buộc anh phải ký giấy nợ 900 triệu đồng nếu như muốn bảo toàn mạng sống.

Sau khi ăn "đủ đòn", bọn chúng buộc anh phải gọi điện thoại cho ai đó, chúng không quan tâm, miễn là sống chết mang đủ cho chúng 100 triệu đồng tiền "quà bánh" thì tạm thời bỏ qua. Anh Linh gọi điện thoại cho con nợ của mình, kể rõ toàn bộ sự việc và tha thiết mong được cứu mạng. Con nợ nghe anh Linh kể chuyện cũng đâm ra hoảng theo, bèn chạy đôn chạy đáo kiếm đủ 100 triệu mang đến địa chỉ mà bọn chúng đang giam giữ anh để cứu mạng cho chủ nợ của mình. Anh Linh tạm thời được... đặc xá.

Khoảng 15 ngày sau, Hoàng Hữu Chương tiếp tục gọi điện thoại cho anh Linh, yêu cầu anh đến ngay nhà mình để bàn chuyện trả nợ. Dư chấn của trận đòn trước vẫn còn trên thân thể, nhưng lâm vào thế không đến không được, anh thất thểu đến nhà của Hoàng Hữu Chương để khấu đầu tạ tội. Vừa đến nhà Chương, thì anh bị một nhóm "đàn em mới" của Chương vây đánh, ép lên xe gắn máy để chở đến địa điểm khác nói chuyện. Tại một quán cà phê ở quận Bình Tân. Anh Linh bị bọn chúng đánh đập dã man và cho anh biết nếu anh muốn giữ mạng sống của mình thì phải "nôn" ra thêm 100 triệu nữa. Lần này thì anh Linh hết cách. Anh thề sống thề chết với bọn chúng rằng mình đã cạn túi, gia cảnh thật sự khánh kiệt, mất hoàn toàn khả năng chi trả tiền cho Hoàng Hữu Chương.

Đánh đấm mãi chẳng thấy tiền xuất hiện, bọn chúng đổi mặt cười cợt với anh Linh và nói: "Tại đại ca sai tụi tao đòi tiền mày, tụi tao phải làm thôi, chứ thiệt ra tụi tao đâu muốn xử mày làm gì. Vậy nè, nếu mày đưa cho tụi tao 20 triệu, thì từ nay tụi tao mà đụng đến... cọng lông chân của mày thì tụi tao không phải là người. Quyết định vậy đi, vì đây là còn đường sống duy nhất của mày". Như người chết đuối vớ được phao, anh Linh chấp nhận lời đề nghị này. Giữ lời hứa, bọn chúng thả cho anh về, sau khi giao số điện thoại và thời gian phải nộp tiền chuộc mạng.

Về đến nhà, gom mãi không đủ 20 triệu mà thời hạn nộp tiền đã đến gần, anh Linh làm liều gọi điện thoại cho một tên trong đám đòi nợ mướn xin 20 triệu đồng để cò kè mong giảm giá. Cuối cùng, cái giá được bọn chúng chốt lại là 5 triệu đồng để bỏ qua chuyện Linh thiếu nợ ông Hoàng Hữu Chương.

Ngay khi một đối tượng trong băng nhóm này xuất hiện để nhận tiền từ tay anh Linh, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt bắt quả tang tại chỗ hành vi tống tiền của đối tượng này. Từ đây, tất cả các tên trong băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi này lần lượt bị lộ diện.

Không chỉ phản kèo khi thấy con nợ không còn khả năng chi trả theo đúng kiểu "gỡ được bao nhiêu thì gỡ", nhiều băng nhóm du đãng làm nghề đòi nợ thuê không ngại tống tiền cả con nợ khi thấy con nợ thuộc dạng... tiềm năng hay con nhà nhiều tiền ít con, người ở nước ngoài mới về... Thậm chí, đã có trường hợp hai băng giang hồ cử “sứ giả” đi đòi nợ lẫn nhau không được, đã lùa quân bắn, chém nhau trối chết ngay khu vực gần trung tâm TP.HCM.

Theo ANTG