Đội phó quy tắc trật tự đô thị bị bắt quả tang nhận hối lộ

Ông Sơn được giao nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị khu vực quanh BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An (thuộc xã Nghi Phú). Từ tháng 11-2015, ông Sơn bắt đầu đứng ra nhận tiền của những người bán hàng rong để làm lơ cho họ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực trước cổng BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Một số người dân đã phản ánh sự việc này đến Công an TP Vinh. Khoảng 18 giờ ngày 14-8, khi ông Sơn đang nhận tiền hối lộ để “bảo kê” cho bảy người bán hàng rong tại nhà riêng (xã Nghi Phú) thì lực lượng Công an TP Vinh ập vào bắt quả tang.