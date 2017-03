Đòi tiền bảo kê không được, đập phá 5 xe taxi

(PL)- Ngày 23-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Long (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, Công an huyện Diễn Châu nhận được trình báo: Lúc 23 giờ ngày 7-7, tại điểm giao quốc lộ 1A và quốc lộ 48 (thuộc huyện Diễn Châu), có một thanh niên vẻ mặt bặm trợn yêu cầu năm tài xế taxi của hãng Mai Linh Diễn Châu đỗ xe vào nơi chỉ định và phải nộp tiền… bảo kê. Tuy nhiên, năm tài xế trên không chấp hành theo yêu cầu thì bị người này dùng côn nhị khúc đập vỡ kính năm xe taxi. Cơ quan Công an huyện Diễn Châu vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm chính là Lê Thanh Long - đối tượng cộm cán ở địa phương, nghiện ma túy. Ngay sau khi bị bắt giữ, Long khai nhận đã đe dọa yêu cầu tài xế taxi nộp tiền bảo kê và đập phá xe taxi để… dằn mặt. Hiện Công an huyện Diễn Châu cũng đang điều tra làm rõ việc Long còn có hành vi đe dọa một số tiểu thương, doanh nghiệp và các nhà xe khách chạy tuyến huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) để lấy tiền bảo kê. Đ.LAM