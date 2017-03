Đòi tiền cọc mua nhà bằng ‘khủng bố’

Trung tá Nguyễn Nhật Thành - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang truy xét để xử lý nhóm người đe dọa bà M. (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) và tấn công ông Nguyễn Khoa Danh (nhân viên của bà M.) phải đi nhập viện.

Vô cớ bị đánh nhập viện

Theo đó, chiều 6-2, bà PTHH (ngụ quận 1) cùng hai thanh niên đến nhà bà M. và tấn công ông Danh. Nhận tin báo, công an phường xuống hiện trường thì nhóm bà H. bỏ đi. Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã phối hợp với Công an quận 1 ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của ông Danh và bà M. Bà M. cung cấp cho công an hình ảnh sự việc từ camera ghi lại.

Theo hình ảnh từ camera và lời khai của bà M, bà H. đi với hai thanh niên đến nhà bà M. nhấn chuông kêu cửa liên tục. Bà M. vừa ra mở cửa thì bị một người nhổ nước bọt vào mặt khiến bà M. sợ hãi đóng cửa lại. Cùng lúc đó, ông Danh chạy xe máy đi từ ngoài hẻm vào đến nhà bà M. bất ngờ bị hai thanh niên đi cùng bà H. chặn đầu xe, một người kẹp cổ, một người dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu ông Danh làm ông choáng váng, ngã quỵ tại chỗ. Nhiều người dân khu vực chứng kiến đã gọi điện thoại báo công an. Công an phường đã chở ông Danh lên trụ sở để ghi nhận, lập biên bản. Sau đó thấy ông choáng váng, đau nhức đầu nên công an đã chở ông đến BV Đa khoa Sài Gòn cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, ông Danh bức xúc: “Tôi và bà H. có biết nhau thông qua cô M. Tôi không có mâu thuẫn gì với bà H. hoặc hai thanh niên kia nhưng bị họ vô cớ hành hung như vậy…”.

Nạn nhân Nguyễn Khoa Danh bị đánh gây thương tích. Ảnh: AN





Công an phường Nguyễn Cư Trinh đến nhà bà M. ghi nhận sự việc hành hung xảy ra ngày 6-2. (ảnh chụp lại từ video clip)

Công an sẽ vào cuộc

Tại trụ sở công an phường, bà M. tường trình vào đầu năm 2013, bà M. có bán cho bà H. căn nhà tại quận 1. Theo thỏa thuận, bà H. đặt cọc cho bà M. hơn 1 tỉ đồng và số tiền còn lại hẹn sẽ thanh toán theo hợp đồng. Tuy nhiên, việc mua bán không thành do bà H. không thực hiện đúng cam kết nên bà M. bán nhà cho người khác. Bà H. làm đơn ngăn chặn việc mua bán, đồng thời khởi kiện ra tòa đòi tiền cọc. Tòa cho rằng bà M. được quyền bán nhà cho người khác và thụ lý giải quyết tranh chấp đòi lại tiền cọc giữa bà H. và bà M. Sau đó bà H. tự ý rút đơn khởi kiện và tòa đình chỉ giải quyết vụ kiện.

Sau đó bà H. cùng những người lạ mặt liên tục đến nhà, cửa hàng của bà M. để đòi lại tiền cọc. Quá lo sợ, bà M. đã nhiều lần gửi đơn đến công an địa phương nhờ giúp đỡ, can thiệp.

Đầu tiên, ngày 16-10-2014, bà H. đến nhà bà M. đòi tiền. Cùng lúc, ngoài cổng có nhiều thanh niên khác đập cửa, la lối. Bà M. đã gọi cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh xuống lập biên bản và mời cả nhóm bà H. về phường. Tuy nhiên, sau đó người của bà H. vẫn liên tục đe dọa, chửi bới bà M. Nhiều lần có người đến đập cửa, ném đá, tạt sơn vào nhà bà M. rồi nhanh chóng bỏ đi.

Trung tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng Công an phường Nguyễn Cư Trinh cho biết những lần như thế công an lập biên bản ghi nhận đầy đủ và chuyển lên công an quận giải quyết theo thẩm quyền. Mới đây vụ việc xảy ra ngày 6-2, công an phường cũng đã báo cho cảnh sát hình sự quận và phối hợp truy xét, xử lý các đối tượng liên quan.