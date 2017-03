Đòi tiền đặt cọc đi XKLĐ, một người dân bị đâm chết

Sáng 22/1, nguồn tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, phía cơ quan này đang tiến hành điều tra khẩn cấp vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn vào trưa ngày 21/1.

Trước đó, trưa ngày 21/1, anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1977) trú tại xóm Chùa 1, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng bố đến trụ sở Công ty Xuất khẩu lao động đóng trên đường Nguyễn Trãi, TP Vinh (Nghệ An) để đòi số tiền đặt cọc là 2.500 USD mà anh Hạnh cũng gia đình đã nộp vào trước đó với ý định để anh Hạnh đi xuất khẩu lao động tại Ăng-gô-la.

Công ty XKLĐ nơi bố con anh Hạnh đến đòi tiền và bị đâm chết (ảnh: Quang Anh)

Khi 2 bố con anh Hạnh đang yêu cầu phía công ty này hoàn lại số tiền, thì bất ngờ có một nhóm thanh niên lạ mặt từ bên ngoài xông vào kéo anh Hạnh ra ngoài. Hai bên xảy ra xô xát dẫn đến ẩu đả. Một người trong nhóm thanh niên rút dao đâm từ phía sau lưng trái anh Hạnh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hạnh được chở đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bị thủng phổi nên anh Hạnh đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn để điều tra vụ việc. Đến 20h ngày 21/1, nghi can Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú xóm 1, xã Nghi Phú, TP Vinh) bị bắt để điều tra nguyên vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại và điều tra làm rõ vụ án mạng này.

Theo PV (Dân trí)