Đôi tình nhân 9X cướp tài sản

19h15 ngày 3-3-2010, em Nguyễn Tiến Bắc, SN 1993, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, đi học thêm buổi tối. Khi đến ngõ 20, phố Nguyễn Viết Xuân, em Bắc bất ngờ bị một nam thanh niên cao khoảng 1m70, dáng người gầy, mặt nhỏ dùng dao tông gí vào cổ đe dọa, cướp chiếc điện thoại di động Samsung L700. Khi tên cướp bỏ đi ra ngoài đường và nhảy lên một chiếc xe máy Honda Wave, do một đối tượng nữ dáng người mảnh khảnh nổ máy chờ sẵn, em Bắc đã dũng cảm hô cướp và xông ra đạp đổ xe máy của chúng.

Thấy em Bắc phản kháng quyết liệt, tên cướp là nam giới cầm dao chém một nhát vào bắp chân phải của người bị hại. Bị thương, em Bắc bỏ chạy vào ngõ 20, phố Nguyễn Viết Xuân đã bị tên cướp đuổi theo chém thêm một nhát dao vào bả vai trái. Bị dính thêm nhát chém này, em Bắc đã gục xuống bất tỉnh và được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, tên cướp cầm dao ra chỗ đối tượng nữ đã dựng xe máy lên phóng mất dạng.

Nhận được tin báo vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngõ 20, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, một nhóm trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận do Trung tá Trần Đức Phương phụ trách, xuống ngay hiện trường thu thập lời khai của một số nhân chứng, các trinh sát được biết hai đối tượng cướp tài sản đều mặc áo kẻ caro, đi trên chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát có 2 số đầu là 33...

Tập trung rà soát hàng trăm đối tượng thanh, thiếu niên hư, có dấu hiệu hoạt động phạm tội và thường xuyên bỏ nhà lang thang tại các quán Internet ở khu vực phố Nguyễn Viết Xuân, lực lượng công an nắm được tại một quán games online nằm trên con phố này xuất hiện một đôi nam nữ có ngoại hình trùng khớp với hai tên cướp, vào thời điểm trước khi vụ án xảy ra tại ngõ 20, phố Nguyễn Viết Xuân.

Cơ quan công an nhanh chóng xác định được nghi can nữ giới có tên Nguyễn Hồng Anh, ở phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình. Nguyễn Hồng Anh có nhiều quan hệ phức tạp, thường xuyên bỏ nhà sống lang thang và năm 2008 đã từng vượt biên giới sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để hoạt động mại dâm.

Lần theo các mối quan hệ của Nguyễn Hồng Anh, Công an quận Thanh Xuân nắm được đối tượng này chơi thân với một nam thanh niên tên là Đạt, ở ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Đạt đang sở hữu một chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ, BKS: 33N2-2260. Tiến hành triệu tập Đạt để điều tra, cơ quan công an được biết, ngày 1-3-2010, Đạt đã cho Nguyễn Hồng Anh mượn chiếc xe máy trên để đi đâu không rõ. Đạt còn cung cấp thêm cho cơ quan điều tra về thông tin đêm

3-3-2010, Nguyễn Hồng Anh đã qua nhà Đạt chơi, trả xe máy rồi sau đó về nhà nghỉ tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ để giặt quần áo. Hiện tại Nguyễn Hồng Anh đang “cặp bồ” với Nguyễn Minh Đức, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Chúng ăn ở với nhau như vợ chồng tại các nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Ngoại hình cũng như trang phục của Hồng Anh và Đức hoàn toàn trùng khớp với các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của em Bắc, tại phố Nguyễn Viết Xuân tối 3-3-2010.

Tuy nhiên, ngay sau đêm 3-3-2010, hai đối tượng này biến mất khỏi nơi cư trú. Thông qua các mối quan hệ của Hồng Anh, cơ quan điều tra nắm được đối tượng này có nhiều mối quan hệ bạn bè ở khu vực các tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Đáng chú ý, tại khu vực xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Hồng Anh có một người bạn rất thân, gắn bó với đối tượng này trong những ngày ở đất khách quê người.

16h30 ngày 10-3-2010, một mũi trinh sát do Trung tá Trần Đức Phương phụ trách đã lên đường truy tìm Đức và Hồng Anh tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tối hôm đó, được sự hỗ trợ tích cực của Công an huyện Lục Nam và Công an xã Cẩm Lý, nhóm công tác của Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện, bắt được Đức và Hồng Anh đang lẩn trốn ở khu vực này. Tại cơ quan công an, Đức và Hồng Anh khai đã quan hệ với nhau được 2 năm.

Để có tiền trang trải cho cuộc sống lang thang, tụ vạ một cách sa đọa, chúng đã nghĩ cách cướp tài sản và ra phố Nguyễn Khuyến mua 1 con dao tông với giá 20.000 đồng để dùng làm hung khí gây án. Đức phân công Hồng Anh cầm lái xe máy chờ sẵn, để chở Đức tẩu thoát sau khi cướp tài sản. Trước khi dùng dao tông chém em Bắc để cướp điện thoại di động, chúng đã gây ra một vụ cướp điện thoại di động của một nam thanh niên ở khu vực phường Kim Liên, quận Đống Đa. Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục mở rộng hướng điều tra.

Theo Hà Trang (ANTĐ)